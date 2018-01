DANIELE BOSSARI, 90 SPECIAL / Il vincitore del GF Vip 2 svela la data delle nozze con Filippa Lagerback

Daniele Bossari, ospite della prima puntata di 90 Special, ha parlato del suo matrimonio con Filippa Lagerback, svelando la data scelta per il fatidico sì.

18 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Daniele Bossari

Daniele Bossari è stato uno degli ospiti più attesi della prima puntata di 90 Special, il programma che ieri sera ha ripercorso su Italia 1 i più grandi successi degli anni '90. Balzato alle cronache proprio in quel periodo, sia come volto di MTV Italia che di alcuni programmi musicali di Italia 1, Daniele Bossari ha ricordato il suo passato ma ha concesso spazio anche dato spazio ad uno degli argomenti di gossip più discussi del momento: le sue nozze con la storica compagna Filippa Lagerback. Il vincitore del Grande Fratello Vip 2 le aveva chiesto la mano in diretta davanti alle telecamere del reality show di Canale 5: come stanno procedendo i preparativi per quello che è il matrimonio più atteso del 2018? La risposta è presto data dal futuro sposo che ha annunciato la data e qualche dettaglio in più sul fatidico sì: la cerimonia verrà celebrata l'8 giugno 2018 e in essa saranno presenti amici e parenti della coppia, tra i quali tutti i concorrenti del GFVIP 2.

Daniele Bossari parla dei dettagli del suo matrimonio

Grande entusiasmo tra i fan di Daniele Bossari, che ora conoscono anche la data delle sue nozze con la compagna Filippa Lagerback, con la quale è sentimentalmente legato da 17 anni. Altri dettagli sul lieto evento, erano già stati annunciati qualche giorno fa dal wedding planner scelto dalla coppia per organizzare le nozze. Per l'occasione, infatti, gli sposi hanno puntato in alto, chiedendo la collaborazione niente meno che di Enzo Miccio, uno dei volti più noti di RealTime grazie alla conduzione di programmi come 'Ma come ti vesti?' e 'Shopping Night'. Intervistato dal settimanale Oggi, Miccio avesse raccontato del desiderio della coppia di avere al loro fianco un gran numero di ospiti per il loro matrimonio, motivo per cui esso quasi sicuramente verrà celebrato a Milano o dintorni. Il wedding planner aveva inoltre chiarito di essere molto felice per essere stato chiamato in causa dai suo amici Filippa e Daniele: "Conoscendo personalmente i ragazzi sono strafelice per loro, soprattutto per lui che è davvero un altro, oggi. Sono contento per la loro favola e mi sento onorato di far parte di quella favola come lo sono ogni volta che organizzo un matrimonio".

