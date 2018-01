DAVIDE AVIANO/ Video, non solo cuore nei piatti: anche precisione e creatività! (Masterchef Italia 7)

Davide Aviano è uno dei concorrenti di Masterchef e nella sua pagina facebook ha scritto che la partecipazione al talent è un sogno divenuto realtà, seppur provi agitazione.

18 gennaio 2018 Dario Ghezzi

DavideAviano, Masterchef Italia 7

“Un sogno che diventa realtà”: questa è la didascalia che si legge in una delle foto pubblicate nella pagina ufficiale di Davide Aviano, concorrente di Masterchef Italia 7. Davide sta partecipando al talent show culinario più famoso della televisione e il ragazzo ce la sta mettendo veramente tutta pur di riuscire ad emergere e a conquistarsi il titolo di cuoco amatoriale d’Italia. Davide è un varesino e di professione fa il tecnico radiologo. Nella sua vita è innamoratissimo della moglie e dice che ha iniziato a cucinare proprio per lei, per salvarla da alcune malattie legate ai disturbi alimentari. Davide ammette di aver appreso la passione per la cucina dal nonno e che il suo piatto preferito sono le polpette della nonna. Grazie a Masterchef spera di potersi mettere alla prova e con la vittoria potrà aprire un ristorante, sognando la stella Michelin. Davide, nel corso della sua partecipazione a Masterchef, si è dimostrato particolarmente legato alla sua terra e ha cucinato il Sacro monte d’inverno con i sette laghi, una combinazione di tartare di manzo e trota affumicata con purè di rapa bianca

DAVIDE AVIANO, IL CUORE NELLE SUE PIETANZE

Davide Aviano sta prendendo parte a Masterchef Italia 7 e stasera 18 gennaio assisteremo a un nuovo appuntamento col talent show culinario più amato della tv. Il ragazzo, come tutti gli altri compagni di avventura, ha deciso di pubblicare i suoi momenti più importanti sui social network e nella pagina Instagram ha postato una foto dell’esterna che i concorrenti hanno fatto a Bologna alcune puntate fa. “Troppa ansia e agitazione? Vero, ma il mio sogno era una ‘balconata’ tutta blu!” #masterchefit #squadrablu #bologna #metticiilcuore" si legge nella didascalia della foto. Davide, infatti, si sta dimostrando particolarmente accorto e accurato nella preparazione dei piatti. Nelle prossime puntate dovrà usare ancora più creatività ma anche una certa predisposizione a seguire le ricette in modo serio, dato che nell’intervista rilasciata dal canale ufficiale di Masterchef ha detto che nella vita non le rispetta pedissequamente. Insomma, il cuoco dal cuore d’oro, dovrà tirare fuori tutte le sue abilità per poter sperare di andare avanti nel talent.

