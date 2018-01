DENISE DELLI/ Video, da capitana dei "rossi" perde ma si guadagna il rispetto di tutti! (Masterchef Italia 7)

Denise è una delle concorrenti della nuova edizione di Masterchef 7. In occasione del compleanno di Bruno Barbieri, la ragazza ha voluto fare un augurio particolare al giudice Barbieri.

18 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Denise Delli, Masterchef Italia 7

Denise Delli è una dei concorrenti della nuova edizione di Masterchef Italia 7 e nel corso dell’ultima puntata si è ritrovata ad affrontare prove molto dure, superate in modo brillante. Dopo le prime prove passate senza troppe difficoltà, Denise è stata nominata capitana della sua squadra nella prova in esterno che si è disputata a Milano dove, però, il suo team è risultato perdente. E, a questo punto, la squadra di Denise Delli ha dovuto vedersela con un ballottaggio molto duro e cioè la cottura di un piccione. In questa occasione, a dire il vero, tutti i concorrenti del programma hanno assistito a una grande performance di Antonino ma Denise non si è persa d’animo ed è riuscita ad aggiudicarsi il passaggio allo step successivo. Infatti, rivedremo la manager nella puntata che andrà in onda stasera 18 gennaio su Sky.

Denise si è mostrata, fino a questo punto, come una donna esuberante ed estrosa ed è riuscita a conquistare tutti i giudici, sopratutto col suo piatto Cinghiale in dolce forte ma anche con l’affummicatura dei cibi. Insomma, la giovane ha tutte le carte in regola per poter andare avanti in questa sua avventura e sta vivendo il programma anche in forte simbiosi con gli altri concorrenti.

DENISE DELLI, GLI AUGURI A BRUNO BARBIERI

Denise, come gli altri suoi amici, ha una pagina Instagram dove lascia le sue impressioni in merito a quanto accaduto nel corso delle puntate. Nell’ultima foto pubblicata, che la ritrae in compagnia di Rocco, Denise ha scritto la seguente didascalia: @roccobuffon #coppinoalcurryedègiàamore #coppino #boicottoilcurry" accompagnata da tanti cuori. Questo è sicuramente il segno della grande passione e dell’esuberanza che sta mettendo in questa avventura. La ragazza, nella sua pagina, esorta anche spesso i telespettatori a seguire il talent show. Su Facebook, Denise non ha mancato di fare gli auguri allo chef Bruno Barbieri che qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno.

Il video è apparso anche su Instagram ed è molto divertente dato che mostra il giudice di Masterchef scagliarsi contro un concorrente per aver messo messo due kg di spaghetti in una pentola troppo piccola per poterli contenere tutti. Insomma, Denise sta vivendo al cento per cento questa sua avventura e ci sta mettendo l’anima e il sorriso che la caratterizza. Riuscirà a sbaragliare gli altri concorrenti?

