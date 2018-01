DON MATTEO 11/ Anticipazioni del 18 gennaio 2018: arriva il piccolo Cosimo!

Don Matteo 11, anticipazioni del 18 gennaio 2018, in prima tv assoluta su Rai 1. Il prete di Spoleto decide di accogliere in Canonica Cosimo, mentre Cecchini si finge Capitano.

Don Matteo 11, in prima Tv assoluta su Rai 1

DON MATTEO 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, giovedì 18 gennaio 2018, andrà in onda su Rai 1 due nuove puntate di Don Matteo 11, in prima Tv assoluta. Saranno la terza e la quarta, dal titolo "Salvazione" e "Per il loro bene", ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Don Matteo trova Cecchini sui gradini della Caserma, visibilmente affranto, e scopre che non riesce ancora a realizzare che Tommasi non sarà più il Capitano della Caserma. Anzi, lo informa dell'arrivo di un nuovo ufficiale che prenderà il suo posto ed a cui si deve ancora presentare. Mentre il Maresciallo si avvia verso l'interno, don Matteo riceve una telefonata da parte del dottor Maran, che richiede il suo aiuto per impedire che Sofia, una 16enne, parta per Roma. Cecchini invece si presenta al nuovo Capitano, ma per un errore dovuto ad un pregiudizio scambia il nuovo appuntato Zappavigna per Anna Olivieri, il vero ufficiale. La prima impressione del superiore non è quindi positiva.

Don Matteo invece si precipita a casa di Maran solo per scoprire che qualcuno lo ha colpito alla testa e visto che Sofia non è in casa, i sospetti dei Carabinieri ricadono su di lei. Il sacerdote riesce a rintracciarla lungo la strada, ma il Capitano vuole interrogarla. Dopo aver realizzato che non c'entra nulla con quanto accaduto a Maran, il prete e la squadra avvieranno altri tipi di indagine, riuscendo a scoprire un segreto della vittima. Intanto, Cecchini fa un nuovo errore con Anna e le rivela di essere sicuro che Giovanni, il suo fidanzato, voglia sposarla. Non sa invece che il ragazzo sta avendo una crisi e che ipotizza di poter diventare prete, grazie all'aiuto di don Matteo. Tutto questo non farà altro che spingere il Maresciallo verso nuove gaffes, fra cui anche mentire ad Anna riguardo alla figura con il sacerdote, che definisce semplicemente come un caro vecchio amico. Il prete invece scopre che Maran ha avuto uno scontro con una collega della clinica per via di una truffa voluta da quest'ultima, motivo che l'ha spinta a colpirlo. Anche se Sofia vuole ancora ritornare a Roma, accetta di stare in Canonica ed entra subito in contrasto con Natalina. Quest'ultima viene trattata infatti come domestica, visto il suo ruolo di perpetua. A scuola, Sofia scopre dai compagni di classe dell'esistenza di Alice, una ragazza che fa parte del suo istituto e che a causa di un pirata della strada si trova in coma da sei mesi.

Conosce così Seba, il fidanzato della ragazza, e Rita, l'insegnante del Liceo. Don Matteo tuttavia inizia a capire che la relazione fra Rita e Maran riguardava proprio la 16enne, visto che la donna è la madre biologica. Su sua richiesta accetta però di non dirle nulla e intanto si occupa di un altro caso: un uomo ha denunciato infatti la propria moglie, svelando che voglia avvelenarlo. La donna invece afferma che il marito sia uscito di senno in seguito alla morte della loro figlia, ma per il sacerdote qualcosa non quadra. Nel frattempo, il nuovo Procuratore Marco Nardi torna in città e svela di non aver voluto più sposare la fidanzata. Le sue idee maschiliste non possono che scontrarsi con la visione di Anna, che per tutta la vita ha lottato per non essere oscurata dai colleghi uomini. Dopo la scoperta di un omicidio ai danni di un docente, il sacerdote scopre invece che la coppia di coniugi Mastropietro ha mentito. Entrambi si sono infatti messi d'accordo per creare un alibi all'altro e per mettere in atto il delitto.

ANTICIPAZIONI DEL 18 GENNAIO 2018, EPISODIO 3 "SALVAZIONE"

Nella puntata di stasera, Don Matteo farà la conoscenza del piccolo Cosimo, un bambino rimasto orfano e figlio di una donna rimasta coinvolta in un incidente diversi anni prima. La vittima è inoltre collegata con quanto accaduto alla figlia di Cecchini, motivo che lo spingerà a fare da mentore al piccolo. Il Maresciallo infatti non si capacita che Tommasi abbia voluto privarlo anche della compagnia della nipotina Martina e Cosimo sembrerà un valido motivo per continuare ad essere nonno. EPISODIO 4 "PER IL LORO BENE" - Intanto, la Caserma indaga sull'omicidio di un uomo, ritrovato nei pressi di un night club con l'abito da prete. Cecchini invece deve anche gestire l'arrivo inaspettato di un vecchio amico, che lo spingerà a fingersi Capitano di Spoleto per non sfigurare ai suoi occhi.

© Riproduzione Riservata.