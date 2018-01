Deborah Lettieri, nuovo giudice di Dance Dance Dance / L’unica italiana al Crazy Horse: “Amore a prima vista!”

Deborah Lettieri nuovo giudice di Dance Dance Dance, ecco le dichiarazioni della ballerina che vive e lavora a Parigi dove balla per il Crazy Hourse ed è l'unica italiana nel corpo di ballo.

18 gennaio 2018 Valentina Gambino

Deborah Lettieri

Deborah Lettieri è il nuovo giudice di "Dance dance dance". Ballerina molto famosa, nata in Italia ma vive a Parigi. Intervistata da Tiscali, racconta di essere l'unica italiana a ballare al Crazy Horse. La sua formazione è però tutta nostra e parte da Parma proprio in tenera età. Afferma di aver faticato molto con provini e audizioni: "Ecco perché quando la mia insegnante di danza mi ha proposto l'esterno, nonostante la formazione classica il cabaret non lo vedevo all'altezza nonostante il nome importante. Poi sono andata a vedere lo spettacolo ed è stato amore a prima vista...". Al Crazy Horse si balla con una tecnica molto particolare: "Diversa da qualunque tecnica che tu possa avere imparato in una sala di danza... è una scuola di vita, e quando ho visto lo spettacolo mi sono innamorata, è uno show che aumenta la tua autostima". Dance dance dance è partito mercoledì sera e lei fa parte della giuria da questo anno.

Deborah Lettieri, il nuovo giudice di Dance Dance Dance

"Quello che cerco di fare per questo programma è portare ai concorrenti qualcosa di mio... è vero che sono tutti artisti ma la danza ti tira fuori delle cose a cui alcune persone non sono abituate", confida durante una nuova intervista video. "Dopo sei anni all'esterno mi fa molto piacere tornare nel nostro paese e mi piace questo programma perché mette l'accento sul fatto che bisogna lavorare tanto per diventare un ballerino è un mestiere duro e difficile", confida ancora. Poi conclude confidando che tipo di giudice sarà a Dance Dance Dance: "La formazione della danza in generale ti porta ad essere una perfezionista, quindi sarò molto autocritica e lo sarò anche con i concorrenti ma l'importante è che siano sempre critiche costruttive nel rispetto nella persona", queste le sue dichiarazioni intervistata ai microfoni di FoxLife.

© Riproduzione Riservata.