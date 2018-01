FABIO ROVAZZI/ Fedez pubblica il numero di telefono dell'amico su Instagram: cellulare in tilt

Per fare uno scherzo a Fabio Rovazzi in occasione del suo compleanno, Fedez ha reso pubblico il numero di cellulare dell’amico, invitando tutti i suoi follower a mandargli un messaggio

18 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Fabio Rovazzi, nel film "Il vegetale"

Oggi, giovedì 18 gennaio 2018, è il compleanno di Fabio Rovazzi che compie 24 anni. Ieri sera il giovane YouTube ha festeggiato con gli amici, tra cui Fedez, in unristorante di Milano. Gli amici hanno voluto fare uno scherzo a Fabio per fargli “la festa”: hanno rivelato su Instagram il numero di cellulare di Rovazzi. “Faremo una cosa che diventerete tutti pazzi, vi daremo il numero di telefono di Fabio Rovazzi, lui con noi cavaliere resterà per sempre offeso ma scrivetegli sei teso?”, dice uno degli amici nella storia di Instagram di Fedez in cui invitano i 5 milioni di follower di Rovazzi a mandargli un messaggio. Fedez, molto divertito, ha filmato l’amico nel momento in cui inizia a ricevere messaggi e telefonate da numeri sconosciuti. Nel giro di pochi minuti Rovazzi ha ricevuto oltre 3000 messaggi su WhatsApp, che arrivavano così velocemente sul telefono da ruotare in continuazione sullo schermo: “Sembra la ruota della fortuna”, ha detto Fedez in un altro video. Il telefono di Rovazzi - un iPhone X - è andato in “tilt” non riuscendo a sostenere l’intenso arrivo di messaggi. Fedez, non soddisfatto dello scherzo fatto all’amico, ha poi pubblicato su Instagram un video in cui mostra il telefono di Rovazzi sommerso dagli SMS: “Quando lasci il numero di Rovazzi nelle stories per fargli un bel regalo di compleanno”.

IL FILM DI FABIO ROVAZZI

Ieri, mercoledì 17 gennaio. è arrivato al cinema “Il vegetale”, il film che segna l’esordio come attore di Fabio Rovazzi accanto a Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari e Alessio Giannone. Il film, scritto e diretto da Gennaro Nunziante, racconta la storia di Fabio, neolaureato che non riesce a trovare un lavoro, considerato un “vegetale” dal padre e dalla sorellina. “Mi sono affidato con assoluta fiducia a Gennaro e sono estremamente fiero di questo film. Avevo avuto molte offerte al cinema, che ho rifiutato. Sono felice di aver accettato questa, perché le tematiche affrontate, anche se in chiave di commedia, sono importanti. Non è un film che vende la mia generazione come siamo abituati a veder fare. E poi consegna un bel messaggio: dobbiamo e possiamo rimboccarci le maniche. Il modello di realizzazione degli adulti è fortemente sbagliato, mette da parte il garbo, l'onesta', l'etica, i rapporti umani. Che invece sono fondamentali”, ha detto Rovazzi Intervistato da Repubblica.

