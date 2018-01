FABRIZIO FERRI/ Video, l'amore "segreto" confessato a Canavacciulo (Masterchef Italia 7)

Fabrizio Ferri è uno dei concorrenti di Masterchef e nell'ultima puntata andata in onda ha sussurrato all'orecchio di Canavacciulo il nome della persona a cui è interessato nello show.

18 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Fabrizio Ferri, Masterchef Italia 7

Fabrizio Ferri continua a far parlare di sé e a dare grande prova a Masterchef Italia 7, giunto ormai alla settima edizione. L’uomo, nel corso della puntata dell’11 gennaio, è riuscito a superare senza troppi problemi tutte le prove che gli sono presentate davanti e ha avuto modo di dare adito a quello che è diventato subito un caso sui social e cioè il segreto con Antonino Canavacciulo. Ferri, è riuscito sia a superare la prova “in solitaria” che quella come membro della squadra blu nella seconda giornata, riuscendo ad accedere alla puntata successiva senza il pressure test. Nella puntata, Fabrizio ha preparato un secondo a base di pesce per il piatto dell’Invention Test, riuscendo a convincere i giudici.

L’uomo, nella consueta intervista di presentazione dello show, ha rivelato di aver iniziato a maturare la passione per la cucina da bambino, osservando la madre a cucinare e ha iniziato a riproporre questi piatti ai suoi fratelli e ha ammesso che, oltre alle nonne, la sua grande maestra è dato la vicina di casa, la signora Lidia. Fabrizio, nel programma di Sky, ha un grande scoglio da superare e cioè i giudizi di Antonia, la quale lo ha definito presuntuoso.

FABRIZIO FERRI SUSSURRA ALL’ORECCHIO DI CANAVACCIULO UN AMORE SEGRETO...

Fabrizio Ferri, nella puntata di Masterchef Italia 7 dell’11 gennaio, ha presentato un piatto molto particolare ai giudici e, in particolar modo, ad Antonino Canavacciulo: “Cotto d’amore, fresco di colore”. Dopo aver sentito questo nome particolare dato alla pietanza, lo chef ha affermato di credere come l’aria di Milano possa aver stimolato le fantasie dell’abruzzese, anche se quest’ultimo si è dichiarato single per legittima difesa. A dire la verità, Canavacciulo ha continuato a stuzzicarlo e si è fatto confessare nell’orecchio la verità. Fabrizio ha detto che è interessato alla concorrente giapponese, anche se questa non sembra essere interessata al suo corteggiamento. Dopo questo divertente siparietto, Antonino ha assaggiato il piatto preparato dal concorrente che, nel complesso, ha giudicato buono anche se gli ha suggerito di essere più fine. “Prima o poi uscirà il grande chef” ha ribattuto Fabrizio, affermando come i suoi difetti spariranno presto. Infatti, come è apparso chiaro, Ferri non ha ancora dimestichezza sopratutto con l’impiattamento ma si dice pronto a migliorare.

