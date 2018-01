FRANCESCO ROZZA/ Il ringraziamento a Canavacciulo (Masterchef Italia 7)

Francesco Rozza è uno dei concorrenti di Masterchef Italia 7 e in uno degli scatti di Instagram ha voluto ringraziare lo chef Antonino Canavacciulo, giudice del programa di Sky.

18 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Antonino Canavacciulo

Francesco Rozza è uno dei concorrenti che ogni giovedì si sfida nella cucina di Masterchef Italia 7. Il 23enne di Ticengo è riuscito a superare senza problemi la settima e l’ottava puntata del talent culinario più famoso di Sky e ha visto il ragazzo affrontare la Mistery Box alle prese cn gli “avanzi” e la possibilità di usarli nuovamente in cucina. Francesco, in quarantacinque minuti, ha dato grande prova di sé dando vita ad un piatto molto interessante e cioè “carne mista alla griglia con pomodori gratin”, riuscendo ad aggiudicarsi il passo avanti senza troppi intoppi. Dopo questa prova, è la volta dell’Invention Test ma la performance di Francesco non è stata oltremodo soddisfacente. Il ragazzo ha preparato una tartare di salmone con croccante di mandorle, composta di cipolle e limone candito e questo lo ha fatto essere, di diritto, tra i peggiori insieme a Antonino e Eri. La rivincita di Francesco c’è stata nella prova in esterno a Milano, quando il ragazzo è stato scelto nella squadra blu che si è aggiudicata la vittoria.

FRANCESCO ROZZA, IL RINGRAZIAMENTO A CANAVACCIULO

Francesco Rozza è sicuramente uno dei concorrenti più apprezzati nella nuova edizione di Masterchef. Il ragazzo studia scienze e tecnologie alimentari e sogna di diventare uno chef e si definisce una persona buona, a volte un po’ impulsivo ed irascibile. In passato, il ragazzo ha avuto dei problemi col cibo ma è riuscito a dimagrire ben 50 kg con una dieta a base di cibo sano. La passione per la cucina gli deriva da quando era un bambino, quando vedeva la nonna cucinare e preparare i ravioli e la faraona. Il suo sogno è di aprire un ristorante e spera di avere nel talent la sua grande occasione. Come molti suoi colleghi, anche Rozza ha un profilo Instagram dove pubblica quasi quotidianamente foto che riguardano la sua partecipazione al programma. In uno degli ultimi scatti lo vediamo in compagnia di Antonino Canavacciulo e con una didascalia con scritto “Grandissima persona, grazie di tutto”. Insomma, il ragazzo sembra proprio essere molto grato al giudice che lo ha voluto nel programma e quindi non ci resta che seguire ancora le sue performance.

