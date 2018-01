GIORGIO MANETTI/ Uomini e Donne: il cavaliere del trono over a cena con Maria Gabriella

Continua a far parlare di sé il cavaliere Giorgio Manetti del trono di over di Uomini e Donne. Giorgio ha iniziato a conoscere Maria Gabriella, con cui è uscito a cena.

18 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono stati ancora una volta i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri la dama torinese ha allestito nuovamente il camerino di Giorgio, dopo il suo viaggio in Egitto. In studio Giorgio, visibilmente imbarazzato, ha ringraziato per la sorpresa, mentre Tina ha chiesto a Gemma dove voglia arrivare. Infine Giorgio ha invitato Gemma a ballare facendogli scegliere la canzone di sottofondo, la dama sceglie “Se telefonando”, brano scritto da Maurizio Costanzo e cantato da Mina. Oggi, giovedì 18 gennaio 2018, andrà in onda la seconda parte della puntata del trono over in cui Giorgio sarà di nuovo al centro della scena. In studio sarà mostrata l’esterna a cena con Maria Gabriella, conclusasi con una serie di baci. La dama non è preoccupata del destino a cui potrebbe andare incontro corteggiando Giorgio, anzi è certa che porterà a casa un bel ricordo. Giorgio dice di voler continuare la conoscenza con la dama che parla più di lui. Gemma non si sente preoccupata dalla conoscenza dei due, ma Giorgio ammette di essere attratto da Maria Gabriella.

LA NUOVA REGISTRAZIONE

Ieri, mercoledì 17 gennaio, si sono registrate le nuove puntate dei Senior. In studio Gemma ha detto che Giorgio si fa condizionare da Tina, ma il cavaliere ha ribadito che i baci che dà a Tina fuori e dentro lo studio sono affettuosi. Dopo aver visto l’uscita di Gemma e Raffaele, Giorgio ha dato di vederli bene insieme e di non essere geloso della dama. Per Giorgio sono arrivate due signore: Norma e Tiziana. Il cavaliere, dopo aver fatto i complimenti a Tiziana per i suoi occhi, ha congedato entrambe le signore. Poi ha chiesto di ballare con Paola.

