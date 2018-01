IGNAZIO MOSER E CECILIA RODRIGUEZ/ Dalla foto hot ai progetti futuri, le confessioni dell’ex ciclista

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, amore a gonfie vele per la coppia: l'ex ciclista confessa la verità sulla foto hot e rivela i suoi progetti futuri con la fidanzata.

18 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser è sempre più innamorato della sua Cecilia Rodriguez. L’ex ciclista e la modella argentina fanno ormai coppia fissa da quasi tre mesi e il sentimento che li lega sta diventando sempre più importante. La convivenza ufficiale non è ancora arrivata ma i due trascorrono tantissimo tempo insieme nella casa milanese di lei. L’incontro con Cecilia, per Ignazio, è stato un grandissimo regalo come ha confermato lo stesso Moser in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni de Il vicolo delle news. “La rifarei sicuramente e non mi sarei mai aspettato che sarebbe andata così, sia dal punto di vista del gioco, sia sentimentale. La storia d’amore con Cecilia è stata una cosa oltre alle più rosee aspettative. Se dovessi fare un sunto, direi quindi assolutamente più che positiva”, ha dichiarato Ignazio facendo un bilancio dei mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia. Sui progetti futuri, Ignazio svela di voler fare presto un viaggio in bicicletta con la sua dolce metà. “Abbiamo questo progetto, desiderio, di fare questo viaggio in bici perché lei la usa molto a Milano, quindi voglio unire un po’ la mia passione con un suo diletto. Ancora non abbiamo deciso dove andare, ma ci piacerebbe fare una cosa un po’ alternativa, legata a quel mondo e vedere cosa riusciamo a fare”, ha spiegato Ignazio.

LA REAZIONE DI CECILIA ALLA FOTO HOT DI IGNAZIO

Negli ultimi giorni, Ignazio Moser ha ricevuto pesanti critiche per aver condiviso sui social una foto in cui ha messo in mostra il suo fisico scultoreo. Nello scatto incriminato, l’ex ciclista si è mostrato con solo un asciugamano un vita scatenando accese polemiche. Accanto a quelli che hanno apprezzato la foto, ci sono anche quelli che considerano il gesto di Ignazio irrispettoso nei confronti della fidanzata. Ai microfoni del Vicolo delle News, l’ex ciclista ha svelato di aver chiesto prima l’autorizzazione alla sua dolce metà. “Ho chiesto prima a lei se potevo postarla, non c’erano assolutamente problemi per lei. I social sono pieni di foto di questo genere, ovviamente poi c’è sempre chi ha da ridire, ma non c’era nessun problema per lei, per la coppia. Non ha sentito a repentaglio quello che è di sua proprietà, che sa benissimo essere di sua proprietà“, ha spiegato Ignazio. Nessuna gelosia, dunque, tra i due piccioncini che sono sempre più innamorati.

© Riproduzione Riservata.