IL DIAVOLO E PADRE AMORTH/ William Friedkin ha ultimato il documentario sull'esorcista: "ora è tutto vero"

Gabriele Amorth: il documentario sull'esorcista del Vaticano, diretto dal regista de L'Esorcista, William Friedkin, uscirà nelle sale in primavera.

18 gennaio 2018

Gabriele Amorth: il documentario di William Friedkin (Web)

Il documentario The Devil and Father Amorth è stato acquisito dalla The Orchard, casa di distribuzione di proprietà della Sony Music Entertainment, che farà uscire il film nelle sale a partire dalla prossima primavera. Il documentario, prodotto da Mickey Liddell e Pete Shilaimon della LD Entertainment, riguarda l'esorcismo ad una donna di nazionalità italiana praticato da Gabriele Amorth, esorcista della diocesi di Roma deceduto nel settembre 2016. Una versione digitale del documentario sarà rilasciata in tutto il mondo a partire dal prossimo 20 aprile. The Devil and Father Amorth è un documentario diretto dal regista e produttore cinematografico William Friedkin, già regista del film cult L'esorcista, uscito nel 1973, e regista di altri successi come Il braccio violento della legge e Vivere e morire a Los Angeles. Friedkin ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera nel 2013 durante la 70esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e un Premio Oscar nel 1972.

L'INCONTRO TRA WILLIAM FRIEDKIN E GABRIELE AMORTH

Per il film L'esorcista, William Friedkin si basò sull'omonimo best-seller di William Peter Blatty riguardante la storia di un ragazzo considerato posseduto dal diavolo nel 1949, a Saint Louis, nel quartiere di Bel-Nor, nel Missouri. Per questo documentario, invece, il regista e produttore si è recato proprio nella Città del Vaticano, per conoscere di persona l'esorcista Gabriel Amorth, incontrato all'età di 91 anni. Il documentario si è occupato del nono e ultimo esorcismo messo in pratica da Amorth. Queste sono state le dichiarazioni di Friedkin pubblicate dal sito Deadline: "Quando ho diretto L'esorcismo, non mi sono basato su una storia vera ma mi sono sempre chiesto quanto fossi vicino alla realtà. Quando ho avuto la possibilità di incontrare Gabriele Amorth, finalmente ho chiuso un cerchio e ho avuto la possibilità di capire quanto il film si avvicinasse alla realtà". Paul Davidson di The Orchard si è dichiarato orgoglioso di poter collaborare con Friedkin per questo progetto.

