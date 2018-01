IL MONACO/ su Rai 4 il film con Chow Yun-Fat e Karel Roden (oggi, 18 gennaio 2018)

Il monaco, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Nel cast: Chow Yun-Fat, Karel Roden, Jaime King e Victoria Smurfit, alla regia Paul Hunter. Il dettaglio della trama.

18 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantasy in prima serata su Rai 4

NEL CAST CHOW YUN - FAT

Il monaco, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 18 gennaio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola fantasy che è stata diretta nel 2003 da Paul Hunter e porta il titolo originale Bulletproff. Paul Hunter, è un regista americano al suo debutto cinematografico, specializzato nella direzione di video clip musicali. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi artisti come Puff Daddy, Janet Jackson, Marilyn Manson, Celine Dion e Lenny Kravitz. Il cast di attori protagonisti della pellicola è invece composto da Chow Yun-Fat e Karel Roden. Quest'ultimo, che veste i panni di Struker, è un interprete cinematografico nato in Repubblica Ceca e molto noto a livello internazionale per aver preso parte alle riprese di A Lonely Place to Die, The Bourne Supremacy, Hellboy e RocknRolla. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL MONACO, LA TRAMA DEL FILM FANTASY

Siamo in Tibet ed un anziano monaco è in procinto di consegnare al suo allievo una preziosa e magica pergamena. Chiunque leggerà il suo contenuto, acquisirà una serie di straordinari poteri, talmente grandi da permettergli di dominare sull'intera umanità. Se il manufatto dovese finire nelle mani sbagliate sarebbe un vero disastro per il mondo intero. Il giovane monaco cui è stata consegnata la pergamena si trova subito costretto a fronteggiare l'attacco di un temibile nemico, il generale Strucker che elimina il suo maestro. Il monaco viene ferito ma riesce a fuggire e sparisce misteriosamente per 60 lunghi anni. Ricompare a New York dove conosce il giovane Kar, un ragazzino che si guadagna da vivere mettendo a segno piccoli furti di poco conto. Il monaco crede fermamente che Kar possa essere un suo degno successore come protettore della pergamena e così inizia ad istruirlo, iniziandolo alle nobili arti marziali. Nel frattempo il colonnello Strucker è ancora in vita e nonostante siano passati tanti anni il suo unico obiettivo è ancora quello di catturare il monaco ed impossessarsi della pergamena una volta e per tutte. Ben presto si unisce a Kar e al monaco anche Giada, figlia di un criminale della zona che cerca di sfuggire dalla realtà pericolosa e violenta in cui è cresciuta.

