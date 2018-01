ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Scontro Nadia Rinaldi-Cipriani: primo litigio in aeroporto verso l’Honduras

Isola dei Famosi 2018, primo scontro tra Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani: ecco cosa è successo ad un passo dalla partenza verso l'Honduras, tutte le prime indiscrezioni della rete.

18 gennaio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

A quanto pare, prima di partire verso l'Honduras, si sarebbe consumato il primo scontro Vip della "storia". I naufraghi hanno già preso il volo e forse, la possibilità di ripresa deve aver dato loro alla testa. Secondo il portale bollicinevip, pare che ci sia già aria di crisi e lacrime per i naufraghi verso L'Isola dei Famosi 2018. Tutto pronto per la partenza e ieri mattina, i concorrenti si sono avvicendati in aeroporto per arrivare fino alla destinazione prescelta. Dal prossimo lunedì sera infatti, si apriranno i battenti della 13esima edizione dell'avventuroso programma in diretta su Canale 5 e presentato - ancora una volta - da Alessia Marcuzzi. In Honduras invece, troveremo Stefano De Martino, nel ruolo di inviato speciale. Secondo il sito citato in precedenza, non ci sarebbero state lacrime di commozione e separazione, bensì primi screzi tra naufraghe. Eva Henger è stata accompagnata dal marito e manager Massimiliano Caroletti, e dalla figlia Mercedesz Henger (anche lei ex isolana). Chiara Nasti invece, si stringeva forte al fidanzato.

Primi screzi in aeroporto ad un passo dalla partenza

Tra gli altri naufraghi verso l'Honduras poi, Francesca Cipriani ha mandato un video saluto a Barbara d'Urso, da mandare in onda durante le prossime puntate di Pomeriggio 5. Commozione invece, per Amaurys Perez che ha dovuto salutare i suoi tre figli e la moglie. Francesco Monte appariva stranito mentre Nino Formicola fumava tante sigarette in stile Filippo Nardi dentro la Casa del GF. Alessia Mancini era visibilmente emozionata. Parlando proprio di screzi, pare che Nadia Rinaldi avesse avuto qualcosa da ridire: "Ha obiettato con la produzione su uno dei bagagli della Cipriani che, a differenza degli altri, mostrava dei loghi. “Perché lei sì e io no?” ha tuonato la bionda", si legge. Cominciamo bene! Del resto, proprio l’attrice romana pare non avere un caratterino così plasmabile e sicuramente lei sarà uno dei personaggi più contrastati e contrastanti di questa nuova edizione in partenza nella prima serata di lunedì 22 gennaio.

