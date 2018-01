Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast: prima puntata a rischio? Stefano De Martino lancia l'allarme

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast: prima puntata a rischio? Ancora maltempo in Honduras, Stefano De Martino tiene tutti in allerta con e sue storie sui social.

18 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 a rischio? L’inviato Stefano De Martino è già arrivato in Honduras dove, ad attenderlo, non c’era il sole, ma pioggia e vento. Il tempo non è dei migliori in quel dell’Honduras e se le condizioni non miglioreranno, la diretta della prima puntata potrebbe essere a forte rischio. Nelle scorse ore, attraverso una storia pubblicata su Instagram Stories, Stefano De Martino, al termine di una riunione con gli autori, ha fatto sapere che il tempo è ancora incerto ma sembra in miglioramento. Il sole, tuttavia, ancora non è spuntato e già nelle scorse edizioni, il maltempo ha messo a rischio la messa in onda dell’Isola. I naufraghi, poi, nel corso delle settimane di permanenza, hanno dovuto spesso fare i conti con il freddo e la pioggia. Il maltempo, dunque, concederà una tregua? Non ci resta che controllare a monitorare il profilo social di Stefano De Martino per scoprirlo.

PRIME SCHIERAMENTI TRA I NAUFRAGHI?

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 conosceranno l’isola che diventerà la loro casa solo lunedì 22 gennaio, maltempo permettendo. Tutti i concorrenti, però, sono partiti da Milano ieri e nelle prossime ore sbarcheranno in Honduras dove attenderanno l’inizio del programma cercando di conoscersi un po’. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Bollicine Vip, tuttavia, sembra che tra i naufraghi ci siano già le prime simpatie e le prime antipatie. Quelle che potrebbero essere le protagoniste di scontri in Honduras potrebbero essere Francesca Cipriani e Nadia Rinaldi che avrebbero avuto uno scontro in aeroporto a causa delle valigie della Cipriani che avevano dei loghi. “Perchè lei sì e io no?” avrebbe tuonato la Rinaldi secondo Bollicine Vip. Come avrà replicato la bionda Cipriani? Le premesse per degli ascolti al top, dunque, ci sono tutti.

