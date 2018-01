Iva Zanicchi/ La cantante compie 78 anni: successi e vita privata dell'Aquila di Ligonchio (Pomeriggio 5)

Iva Zanicchi, la cantante compie oggi, 18 gennaio, 78 anni: successi, vita privata e amori dell'Aquila di Ligonchio! Oggi il tributo e gli auguti a Pomeriggio 5.

18 gennaio 2018 Anna Montesano

Oggi è il compleanno di Iva Zanicchi, cantante nata a Ligonchio il 18 gennaio del 1940. Compie quindi 78 anni un grandissimo personaggio della musica italiana, definita da Alighiero Noschese durante un'intervista televisiva, il pollice della canzone italiana, ossia una delle 5 personalità musicali e vocali più importanti della musica leggera italiana degli anni sessanta e settanta. Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D'Urso, omaggerà la Zanicchi ricordando i momenti più importanti della sua carriera. Ricordiamo che Iva Zanicchi è la cantante italiana dei primati essendosi esibita nei più importanti teatri di musica internazionali (come il Madison Square Garden di New York, l'Olympia di Parigi e il Teatro Regio di Parma), ha partecipato ad alcuni dei più importanti festival internazionali di musica (come il Festival di Viña del Mar in Cile e la Mostra internazionale di musica leggera di Venezia e ha tenuto lunghe tournée praticamente ovunque: Stati Uniti d'America, Canada (ventimila persone per il suo concerto di Toronto nel 1973), Francia, Spagna, Turchia, Argentina, Cile, Giappone, Grecia, Unione Sovietica (la prima cantante italiana, con oltre 50 concerti), Bulgaria, Malta, Romania, Cecoslovacchia.

VITA POLITICA

Alle elezioni europee del 1999 Iva Zanicchi è candidata con Forza Italia ma non riesce ad ottenere le preferenze necessarie per entrare nell'europarlamento. Alle successive elezioni europee del 2004 si candida di nuovo con Forza Italia e sembra essere eletta ma la sua elezione non viene però confermata dal riconteggio delle schede e si attesta semplicemente come prima dei non eletti Nel maggio del 2008 si insedia al Parlamento europeo subentrando a Mario Mantovani, che ha optato per il seggio al Senato conquistato nelle elezioni politiche di aprile. Iva Zanicchi ha deciso, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, di ricandidarsi con la nuova Forza Italia alle elezioni europee del 2014. Nonostante le 30.454 preferenze, 10.000 in più di quelle ottenute alle medesime elezioni nel 2009, nella Circoscrizione Italia nord-occidentale (che raccoglie i collegi di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta) risulta, come già successo nel 2004, la prima dei non eletti di Forza Italia e così annuncia che lascerà la politica.

AL TEATRO CON "LE FUGGITIVE"

Iva Zanicchi ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale, raccontando dello spettacolo dove è grande protagonista, tratto dal famoso lavoro francese Le Fuggitive di Pierre Palmade e Christophe Duthuron. "Io fuggo dalla casa di riposo. Mio figlio ha deciso di sposarsi e di continuare a vivere nella mia casa. Così, decide di parcheggiarmi in casa di riposo. Io non sto bene in quest'ambiente e ad un certo punto, una sera, in camicia da notte e solo con una borsa, decido di fuggire. Mi ritrovo allora su una strada statale e mentre faccio l'autostop, vedo una signora. Dal nostro incontro continua la Zanicchi nascono situazioni buffe e discorsi davvero divertenti: in pochi giorni ci succede di tutto, tanto che finiamo addirittura in galera. Tra battute ed equivoci il divertimento è assicurato. Mario Scaletta è stato molto abile ad aggiustare il testo per renderlo ancora più comico e spassoso, anche se si coglie sempre quello sfondo di malinconia. Siamo ormai due donne della terza età, ma ciò non ci vieta di divertirci e di confidarci, di affrontare dei tabù e di riderne".

