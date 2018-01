Ivana Spagna/ Incidente stradale sfiorato: “L'avevo sognato” (Pomeriggio 5)

18 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Ivana Spagna a Pomeriggio 5

Ivana Spagna nelle scorse settimane ha sfiorato un incidente stradale. È stata la stessa cantante a rivelarlo, spiegando tra l'altro che lo aveva sognato. La vicenda verrà ricostruita a Pomeriggio 5, programma nel quale l'artista ha spesso parlato delle sue esperienze surreali. Lo ha fatto pure nel suo libro “Sarà capitato anche a te”. Dell'incidente d'auto aveva parlato al Corriere della Sera: «Una domenica, dovevo essere in un locale a Milano a cantare, e ho sognato come era il posto, perfettamente: vastissimo, palco alto, casse sospese. Tutto combaciava alla descrizione quando sono arrivata. Ma il punto è che avevo sognato anche la mia macchina: nel sogno sbandava, non riuscivo più a tenerla, un situazione pericolosissima». Ivana Spagna decide allora di raccontare subito tutto al suo manager, ma la preoccupazione cresce quando si rende conto che il locale dove era arrivata era quello che aveva sognato. «Lì mi è venuta un po' di paura», ha ammesso Ivana Spagna, che ha poi confidato ai suoi collaboratori il timore che l'incidente potesse avverarsi. Alle due di notte, mentre torna a casa, si svitano i bulloni di una ruota. Sente un botto pazzesco: è il motore che va in blocco. L'auto impenna, si ferma di traverso in autostrada tra auto e camion. «Per fortuna ho chiamato il 113 e la polizia, che ringrazio, è arrivata in meno di cinque minuti».

IVANA SPAGNA, INCIDENTE D'AUTO SOGNATO E SFIORATO

Se l'è vista brutta Ivana Spagna, che temeva di essere colpita dai camion visto che la macchina non si muoveva più. La polizia, accorsa subito sul posto, ha chiuso l'autostrada e poi ha aperto la corsia di sorpasso. «Un poliziotto, in tale occasione mi ha detto: lei può raccontare di questa esperienza grazie a due cose, il fatto che qualcuno lì in alto le vuole bene e poi perché ha l'auto bianca. Ho rischiato tantissimo», ha raccontato Ivana Spagna al Corriere della Sera. Nel suo caso purtroppo i sogni premonitori sono sempre negativi. «Forse sono un avviso forte», ipotizza la cantante. Non tutti però credono ai suoi racconti, anche per questo ha deciso di esternare prima quello che sogna, un po' per sperare che non succeda e anche per fare in modo che gli altri ne siano a conoscenza. «Questo è un periodo in cui le visioni aumentano, in maniera molto strana, anomala. Certo, è da tempo che faccio sogni premonitori, ma erano sempre seguiti da periodi di “calma”, di pausa; invece ora ne faccio sempre. Non so da cosa possa dipendere. Io vorrei tanto che qualcuno mi spiegasse cosa vogliono dire queste cose e perché le vedo. Io so solo che le vivo», ha raccontato Ivana Spagna.

