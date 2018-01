JOVANOTTI, 90 SPECIAL / Video, dall'imitazione di Eros Ramazzotti alla sigla di Classe di Ferro

Ospite dalla prima puntata di 90 Special, Jovanotti si esibito in alcuni dei più grandi successi dell'epoca, ricordando anche Asso, la sigla di Classe di Ferro.

18 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Jovanotti

Jovanotti è stata una delle sorprese più piacevoli e attese della prima puntata di 90 Special, il programma condotto da Nicola Savino e che ripercorre i grandi successi della gloriosa decade. In collegamento video da Lugano, il rapper ha esordito chiamando in causa Eros Ramazzotti e la sua 'Cose della vita', uno dei brani che ancora oggi è rimasto nella memoria collettiva di quel periodo (clicca qui per vedere il video della sua imitazione). Tra battute e divertenti scambi con l'amico Savino, Lorenzo Cherubini si è reso protagonista di alcuni racconti divertenti sulla sua carriera che ha toccato uno dei suoi punti più alti proprio negli anni '90. Con successi come 'Penso Positivo' o 'Serenata Rap', che lo hanno reso uno dei cantanti più amati dalle giovani generazioni di allora, Jovanotti in quell'epoca aveva anche un programma di intrattenimento tutto suo, in onda proprio su Italia 1. Il titolo era 1,2,3 Jovanotti nel quale il cantante era accompagnato da Lully, a sua volta presente in studio.

Jovanotti canta la sigla di Classe di Ferro

Un RVM ha ripercorso i più grandi successi di Jovanotti, ospite della prima puntata di 90 Special. Ma tra di essi è assente una canzone, che non è mai entrata in un album del rapper ma che comunque è presente nei ricordi degli italiani. Si tratta della colonna sonora di Classe di Ferro, la serie televisiva cult degli anni '90 che ha potuto vantare della partecipazione illustre di Lorenzo Cherubini e che ieri sera è stata mandata in onda in seconda serata. Asso, questo è il titolo del brano, ieri sera è stata cantata da Jovanetti che invece non ha voluto ripresentare gli altri suoi maggiori successi degli anni '90. L'artista ha infatti preferito concedere spazio ai ricordi di altre hit tra cui, oltre alla sopra citata 'Cose della vita' anche 'Certe notti' di Ligabue e 'Sex Bomb' di Tom Jones.

