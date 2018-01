Joayda Herrera/ Video, ritroverà il suo estro dopo le critiche di Bruno Barbieri? (Masterchef Italia 7)

Joayda Herrera tornerà questa sera nelle cucina di Masterchef Italia 7 per la nuova sfida della stagione. Riuscirà a trovare la grinta e a lasciarsi alle spalle il flop dell'ultima puntata?

18 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Joayda Herrera, concorrente di Masterchef Italia 7

Al contrario di quanto realizzato in precedenza, nell'ultima puntata di Masterchef Italia 7 Joayda Herrera non è riuscita a ottenere il primo posto nella Mistery Box e anche il suo tentativo successivo di conquistare i quattro giudici nell'invention Test è andato miseramente a vuoto. Per questa sfida, la prova consisteva nel preparare un piatto che fosse allo stesso tempo cotto, crudo, croccante e leggero, ma la sua "Nuvola leggera sulla crema", composta da un uovo in camicia su una crema di porri e patate e mozzarella di bufala non è riuscita a soddisfare l'esigente palato dei quattro chef stellati. Fra i detrattori più agguerriti Bruno Barbieri, che ha reputato l'uovo in camicia "non bellissimo" a causa della cottura che ha reso il cuore morbido eccessivamente compatto. Bocciati anche i bocconcini di mozzarella di bufala, in secondo piano rispetto al resto della portata, e il lato light, appesantito dalla presenza di un'eccessiva quantità di crema.

Trai flop della portata, anche l'impiattamento, considerato dallo chef stellato completamente sbagliato. Riuscirà l'aspirante cuoca a recuperare il suo estro nella puntata di stasera? A questo link la ricetta completa del suo piatto.

JOAYDA HERRERA SALVA GRAZIE ALLA BRIGATA BLU, MA...

Dopo aver presentato uno dei piatti peggiori del suo percorso nelle cucine di Masterchef Italia 7, Joayda Herrera ha avuto la possibilità di fasi valere nella prova in esterna, dove è stata scelta da Alberto per entrare a far parte della brigata blu. In questa occasione, la concorrente ha dato prova di riuscire a dare il meglio anche nelle preparazioni di gruppo, dove un ampio controllo della situazione le ha permesso di tenere i nervi ben saldi, senza incappare negli errori degli altri aspiranti chef.

È così che la sua brigata, nonostante qualche piccola incertezza, è riuscita a portare in tavola un ottimo risotto allo zafferano con aggiunta di anacardi e un buon pollo alla cacciatora, portate in grado di conquistare il palato dei commensali nonostante la pessima presentazione della panna cotta. La vittoria della squadra dei blu ha permesso quindi a Joyada di sottrarsi all'inevitabile Pressure Test, ma riuscirà la concorrente a salvarsi anche questa sera?

