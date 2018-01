Katerina Gryniukh/ Le sue praline hanno conquistato i giudici: talento o strategia? (Masterchef Italia 7)

Katerina Gryniukh si prepara ad affrontare la nuova sfida di Masterchef Italia 7 con una nuova consapevolezza: i suoi piatti sono fra più temuti di questa stagione...

18 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Kateryna Gryniukh, concorrente di Masterchef Italia 7

Nell'ultima puntata di Masterchef Italia 7, Kateryna Gryniukh è stata la protagonista assoluta della prima sfida dedicata alla Mistery Box. L’aspirante cuoca, infatti, si è ritrovata a dover rielaborare un piatto di portata avanzato ad altri commensali (un comune salame di cioccolata), dal quale è riuscita a tirar fuori qualcosa di davvero superlativo, nonostante fosse per lei un piatto poco gradito. Dal dolce avanzato, infatti, la concorrente ha ottenuto delle praline caramellate al cioccolato, che ha poi posto su una base realizzata con una crema di ricotta e gocce di salsa di fragole. Questa idea, che le è valsa un posto fra i primi tre classificati, le ha regalato la vittoria in questa prima fase, in seguito alla quale ha ottenuto un vantaggio molto importante nella prova dell’Invention Test. A gradire il suo piatto, fra i quattro chef stellati, soprattutto Antonino Cannavacciuolo, che l’ha associato alle preparazioni dei grandi pasticceri lodando la presentazione generale, la croccantezza delle praline e la cremosità della base.

LA STRATEGIA CHE FRA TREMARE LA CUCINA DI MASTERCHEF ITALIA

Dopo aver conquistato la vittoria nella Mistery box nell'ultima puntata di Masterchef Italia 7, Katerina Gryniukh ha potuto usufruire di un vantaggio molto importante, che le ha permesso di saltare l’Invention Test e guardare i suoi compagni di avventura dalla balconata. Questo trionfo ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto perché molti aspiranti chef, almeno fino a questo punto, avevano sottovalutato il potenziale della giovane Katryna. Proprio lei, infatti, diverse volte ha ammesso di non aver mai cucinato alcunché prima di approdare in Italia e, soprattutto, di non avere particolari abilità nella preparazione dei dolci.

Il suo atteggiamento, però, è sembrato assai sospetto agli altri chef amatoriali, che di fronte al suo grande talento si sono dimostrati un po’ restii a credere alle sue parole. Fra questi anche Marianna, che nel corso di una breve intervista realizzata ai microfoni del programma ha ammesso di non fidarsi delle sue dichiarazioni. Quella messa a punto da Kateryna nelle cucine di Masterchef è solo una strategia per apparire poco temibile agli occhi dei suoi avversari?

