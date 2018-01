LE SPOSE DI COSTANTINO/ Paola Ferrar, anticipazioni 18 gennaio: viaggio di nozzei in Ghana

Le spose di Costantino, anticipazioni seconda puntata 18 gennaio: Costantino Della Gherardesca e Paola Ferrari volano in Ghana per il viaggio di nozze.

18 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Le spose di Costantino

Secondo appuntamento con Le spose di Costantino, il nuovo programma di Raidue in cui Costantino Della Gherardesca, ogni settimana, convola a nozze con una donna per poi godersi un insolito viaggio di nozze in un paese lontano. La prima puntata ha visto Costantino sposare la bellissima Elisabetta Canalis. I due sposini, poi, sono volati in Giamaica dove si sono calati nelle vite di tre coppie del posto. Un vero e proprio esperimento quello che la Rai ha messo su con la collaborazione di Costantino Della Gherardesca, sempre pronto a viaggiare per scoprire nuove culture e tradizioni. La prima puntata, però, non ha ottenuto il successo sperato incollando davanti ai teleschermi solo 928.000 spettatori pari al 3.6% di share. Un risultato lontano da quelli che si aspettavano i vertici Rai anche se la concorrenza, in primis quella di Don Matteo 11 su Raiuno, era davvero ardua da superare. Andrà meglio con la seconda puntata? Questa sera, Costantino Della Gherardesca sposerà la giornalista sportiva Paola Ferrara. Dove andranno, poi, in viaggio di nozze?

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA: PAOLA FERRARI PROTAGONISTA

Vestiti di tutto punto, Costantino Della Gherardesca e Paola Ferrari si scambieranno una promessa d’amore. I due “innamorati” si legheranno fino a quando Raidue non li separerà. Dopo il fatidico sì, i due sposini si concederanno la classica luna di miele. Costantino e Paola voleranno in Ghana dove ad attenderli ci saranno tre coppie del luogo di cui dovranno assumere l’identità. L’Africa è uno dei continenti più affascinanti ma è anche ricco di contraddizioni che gli sposini vivranno sulla propria pelle. Costantino, infatti, dovrà affrontare le acque del Golfo di Guinea per garantire un pasto ai nove figli rimasti nel villaggio di pescatori in cui vivono. Con Paola, poi, si calerà nella tragica realtà della discarica di Accra. Costantino, inoltre, diventerà Nanà, il re di 32 villaggi. Dovrà così presiedere la riunione degli anziani e dovrà dirimere una questione molto molto delicata. Gli sposini cercheranno di scoprire di tutte le coppie i segreti, le emozioni cercando di superare i pregiudizi e qualche disagio che metterà alla prova la loro unione.

