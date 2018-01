LOLLIPOP / Battute al vetriolo dall'esclusa Roberta Ruiu dopo l'annuncio del nuovo singolo della band

Le Lollipop hanno annunciato il nuovo singolo durante la puntata di 90 Special di ieri sera. Ma la reazione di Roberta Ruiu da Dance Dance Dance non si fa attendere...

18 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Lollipop

Le Lollipop sono state ospiti della prima puntata di 90 Special, andata in onda ieri sera su Italia 1, riproponendo la hit che le ha rese famose proprio negli anni '90. Nata all'interno del programma Popstar, la band ha ottenuto grande clamore mediatico grazie al primo singolo Down Down Down, che nel 2001 ha raggiunto il primo posto della classifica italiana dei singoli, diventando prima disco d'oro e successivamente anche disco di platino. Ma dopo il successo iniziale, con l'uscita di un album giunto fino alla 14° posizione in classifica, il gruppo è finito nel dimenticaio (ad esclusione di una parentesi al Festival di Sanremo dove si è esibito per la prima volta in italiano) e si è sciolto. Dopo qualche proclama di reunion, ieri sera tre di loro si sono ritrovate a 90 Special, annunciando un nuovo sodalizio artistico. A breve infatti dovrebbe arrivare anche un nuovo singolo, dedicato ai propri fan che non hanno mai smesso di dimostrare il loro affetto in questi anni. Ma qualcuno potrebbe non avere preso bene la notizia...

Lollipop: Roberta Ruiu e le sue dichiarazioni sul web

Mentre le restanti Lollipop si esibivano su Italia 1 a 90 Special, Roberta Ruiu era impegnata come concorrente a Dance Dance Dance. Ma la presenza delle sue ex compagne di avventura non è certo passata inosservata, soprattutto quando è stata chiamata in causa dal sito bitchif.it. Alla domanda relativa il suo punto di vista sull'esibizione, non certo perfetta, delle colleghe rimaste, Roberta Ruiu ha risposto: "Sono appena scesa down down down da una nuvola a DDDance - perché io sono le Lollipop e sarà sempre così. "I'm going dowm down down' e adesso I'm going Dance Dance Dance". Parole al vetriolo che confermano come i rapporti siano tutt'altro che buoni tra le ex colleghe, un tempo unite da un progetto comune. E siamo certi che una nuova replica non tarderà ad arrivare...

