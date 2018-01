LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA SONO FIDANZATI/ Arriva la presentazione ufficiale in famiglia!

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati: è il momento della presentazione ufficiale in famiglia. Il racconto dell'incontro con i rispettivi genitori

18 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Ivana Mrazova, ospite a 90special, è fidanzata con Luca Onestini: la presentazione ufficiale in famiglia (Instagram)

Luca Onestini e Ivana Mrazova sembrano voler fare sul serio: dopo la fine del Grande Fratello Vip, i due innamorati hanno deciso di frequentarsi in gran segreto (senza, però, risparmiarsi in comuni video di affetto, postati sui social) prima di ufficializzare ai fan il loro amore. Come, però, vuole la tradizione, il momento clou, ovvero quello più temuto da due neo fidanzati, è la presentazione delle famiglie. Ecco il racconto dettagliato dell'ex tronista di Uomini e Donne, affidato al settimanale Chi, in edicola questa settimana, dell'incontro tra Ivana ed i genitori che l'hanno messa subito a proprio agio ed accolta, a tutti gli effetti, come una figlia: "Quando ho visto mio padre, che di solito è un ghiacciolo, salutarla con un abbraccio come se stesse salutando me, mi sono emozionato". La modella ceca, neo conduttrice di 90 Special su Italia 1, con Nicola Savino e Katia Follesa, è già pazza dei suoceri: "Sono pazzeschi!". L'ex Mister Italia, invece, ha conosciuto la mamma di lei, che vive ancora in Repubblica Ceca, al momento, solo attraverso Facetime maturando, comunque, una buona impressione: "Le piace molto". Adesso, manca la possibilità di organizzare un pranzo tutti assieme per far conoscere i rispettivi consuoceri magari davanti ad una gustosa piadina e del buon vino. E programmare, tutti assieme, le sospirate nozze?! Gli ingredienti per un matrimonio duraturo ci sono tutti, non credete?!

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA: LA DEDICA PER 90 SPECIAL

Luca Onestini ed Ivana Mrazova non si nascondo più: dopo le dichiarazioni, cariche d'amore, rilasciate al settimanale Chi, in edicola questa settimana, il tronista di Uomini e Donne, attraverso una breve clip postata su Instagram, ha fatto, a modo suo, uno speciale augurio alla modella ceca per il debutto alla co-conduzione di 90 Special, il programma amarcord, condotto da Nicola Savino, in prima serata, su Italia 1, assieme anche a Katia Follesa. Ecco il messaggio video, registrato dal forzuto romagnolo, in compagnia dell'amico Raffaello Tonon: "Stasera, non vi perdete #90 Special con la Ciccia", intonando, a squarciagola, Voglio tornare negli anni '90, un successo di qualche anno fa di Dj Matrix, frutto della collaborazione con Paps'n'Skar e Vise. Risale ad appena 8 ore fa, il primo scatto di coppia ufficiale, sui social, con tanto di dolce dedica da parte di Luca per l'amata Ivana: "Mano nella mano verso il nostro Domani... Grazie, Libro della Vita ! #ONE #11 #UmoreAltoTuttaLaVita". Questo emozionante messaggio racchiude la travolgente voglia dei due giovani ex gieffini di viversi a pieno fuori dalle telecamere, convinti, forse, di essere di fronte ad un sentimento assai forte destinato a durare per ancora molto tempo. E chissà che, in un futuro non troppo lontano, i due innamorati non decidano di accorciare le tappe con un matrimonio da favola e l'arrivo della cicogna. Chi vivrà vedrà...

