Ludovica Starita/ Joe Bastianich stronca il suo piatto: "Sei una ragazzina!" (Masterchef Italia 7)

Ludovica Starita dovrà dare il meglio di sé dopo il flop dell'ultima puntata di Masterchef Italia 7. Riuscirà a conquistare Joe Bastianich dopo la stroncatura ricevuta?

18 gennaio 2018

Ludovica Starita è stata la protagonista di un percorso assai altalenante che nell'ultima puntata di Masterchef Italia 7 l'ha portata dall'Olimpio dei primi tre classificati della Mistery Box all'inferno del Pressure Test dei possibili eliminati. L'aspirante cuoca, infatti, è inizialmente riuscita a conquistare il palato dei quattro chef stellati rielaborando gli avanzi della Mistery Box in un piatto dal titolo "Dedicato a mio fratello", che le ha consentito di classificarsi fra i migliori senza regalarle, però, il vantaggio di poter salire in balconata. Un gradino più in basso la sua preparazione per l'Invention test, dove la concorrente, per ottenere un piatto allo stesso tempo "cotto, crudo, croccante e leggero", ha realizzato "La freschezza del gambero", una battuta di gambero rosso marinato nel succo d'ananas, su un biscotto di frolla aromatizzato al peperoncino e gamberi fritti (qui il link per visualizzare la ricetta della portata e il procedimento completo). Il suo piatto, però, è stato bocciati da Joe Bastianich, al quale è apparso assai distante da una vera preparazione culinaria.

LUDOVICA STARITA E LA RIVALITÀ CON JOAYDA HERRERA

Con la bocciatura di Joe Bastianich, che ha stroncato il suo piatto a base di gamberi, Ludovica Starita ha dovuto ingoiare un boccone molto amaro. L'aspirante cuoca di Masterchef Italia 7, però, ha cercato sin da subito di difendere la sua portata, tenendo testa al parere dell'illustre giurato: "Forse non è un piatto che esprime molto, però penso che nel complesso, anche se presentato male, non sia poi così pessimo!", ha ammesso infatti Ludovica. Le sue parole, però, oltre a infiammare Joe Bastianich, che l'ha accusata di essere "una ragazzina" poco rispettosa, hanno scatenato la reazione della sua nemica giurata Joayda Herrera, che dalla sua postazione ha alzato gli occhi al cielo in segno di dissenso.

Prova da dimenticare anche quella del Pressure Test, dove la concorrente è finita a causa di un pessimo servizio in esterna e dove si è salvata in extremis grazie alla chiusura dei suoi ravioli cinesi. Riuscirà Ludovica Starita a fare tesoro dei suoi errori?

