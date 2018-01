M di Michele Santoro/ Anticipazioni e ospiti 18 gennaio: Virginia Raggi per "la banda degli onesti"

M di Michele Santoro, anticipazioni e ospiti 18 gennaio: la banda degli onesti è il titolo della seconda puntata, un viaggio nelle difficoltà di Virginia Raggi nel governare Roma.

18 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Michele Santoro

Secondo appuntamento di M di Michele Santoro, il nuovo programma di approfondimento politico di Raitre che ha riportato sulla terza rete della televisione di Stato Michele Santoro e che torna in onda oggi, giovedì 18 gennaio, alle 21.15. Dopo la prima puntata dedicata alle banche, nell’appuntamento odierno, Michele Santoro parla di Roma. Il titolo della puntata è “La banda degli onesti”. Santoro, con i suoi ospiti, risponderà ad una serie di domande sulla capitale. “Che cos’è oggi Roma? Una città sulla soglia di un nuovo inizio? Un biglietto da visita sporco del Paese? E Roma ha a che vedere solo con la storia e le contraddizioni di un Movimento o segnala una crisi profonda dei partiti e della politica?”, sono le domande a cui Michele Santoro cercherà di dare una risposta. Nel corso della serata si cercherà di capire perché sia così difficile governare una città come Roma. Ospiti in studio: Paolo Becchi, docente all’Università di Genova, considerato uno degli ideologi del Movimento 5 Stelle; Riccardo Magi, segretario nazionale dei Radicali italiani; Simone Vellucci, presidente Retake Roma. In collegamento da Roma ci sarà anche la sindaca Virginia Raggi.

L’ALLONTANAMENTO DI CARLOTTA CHIARALUCE, ESPONENTE DI CASAPOUND

Dopo la prima puntata di M, è scoppiato il caso di Carlotta Chiaraluce, l'esponente di CasaPound che è stata allontanata dal programma di Michele Santoro e che questa sera non sarà presente in studio insieme agli altri giovani appartenenti a diversi partiti politici. Carlotta, ai microfoni de Il Giornale, ha spiegato di aver firmato un contratto per presenziare a tutte e quattro le puntate ma di essere stata contattata domenica scorsa dalla redazione che le ha comunicato la fine della sua collaborazione. “La redazione mi ha comunicato che la mia presenza non serve più. Nelle clausole c’era scritto che la rescissione del contratto si sarebbe verificata solo nel caso in cui il programma si fosse interrotto prima per mancanza di budget”, ha spiegato Carlotta Chiaraluce a Il Giornale. L’esponente di CasaPound che non ha ricevuto una giustificazione per il suo allontanamento, dunque, chiede di conoscere i motivi che hanno spinto la redazione di M a non chiamarla più nel programma.

