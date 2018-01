MANUELA COSTANTINI/ Animata dalle giuste energie, riuscirà a svoltare? (Masterchef 7)

Manuela Costantini, concorrente di Materchef 7 affronta l’Invention Test con grande grinta affermando di sentirsi animata dalle giuste energie. Tuttavia non riesce a vincere la prova.

18 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Manuela Costantini, concorrente a Masterchef

Manuela Costantini è una delle concorrenti della settima edizione di Masterchef Italia. La trentaseienne consulente di Ascoli Piceno è pronta a sfidarsi in una nuova puntata emozionante. Ma vediamo cosa è successo nella scorsa settimana. Tutto ha inizio con la Mistery Box in cui si è cercato di dare nuova vita agli avanzi. Nello specifico i concorrenti devono cucinare una pietanza dagli avanzi lasciati da alcuni commensali su una tavola imbandita in studio per l’occasione insieme ad altri quattro ingredienti che potranno prendere in dispensa. Manuela è riuscita a cavarsela bene in questa occasione anche se a vincere la prova sarà Kateryna trasformando un salame di cioccolato in Praline al caramello. È quindi il momento dell’Invention Test. Inaspettatamente fanno il loro ingresso in studio tre concorrenti eliminati ai provini. Si tratta di Matteo, Michele e Lenka. I tre hanno pochissimo tempo per preparare il proprio miglior piatto. Ammessi Michele e Matteo, si può passare all’Invention Test. La chef Antonia Klugmann illustra la prova. Si tratta di preparare un piatto che abbia contemporaneamente una parte cotta e una cruda e che sia allo stesso tempo leggero e croccante.

MANUELA COSTANTINI: “MI SENTO ANIMATA DALLE GIUSTE ENERGIE”

Alla presentazione della prova è proprio Manuela Costantini a sbilanciarsi osservando di sentirsi molto animata e di avere le energie giuste per affrontare questa prova così particolare ed originale. Pur animata dalle giuste intenzioni, al momento dei verdetti il piatto migliore risulta essere quello di Alberto. Francesco, Antonino e Eri risultano tra i peggiori e ad essere eliminata sarà proprio Eri mentre per Antonino accesso immediato al Pressure Test. La prova in esterna si svolge a Milano. Siamo in via Paolo Sarpi, quella che è considerata la Chinatown del capoluogo lombardo. Per i cuochi amatoriali la prova consiste nel cucinare per cento cinesi alcuni piatti classici della tradizione culinaria italiana trovando però il giusto equilibrio con il palato cinese. I concorrenti vengono divisi in due brigate, Manuela finisce nella brigata rossa che vede in Denise il suo capitano. I concorrenti iniziano subito a cucinare i propri piatti. Si tratta di preparare gli spaghetti alle vongole, lo spezzatino di vitello e il tiramisù. Italo, concorrente di questa brigata, inizia ad aggiungere alcune spezie in particolar modo il curry a casaccio prendendo l’iniziativa da solo, facendo di fatto infastidire non solo il capitano ma tutti i suoi compagni. Questo comportamento porta la brigata rossa a perdere la prova in esterna, finendo al Pressure Test. Anche Manuela è costretta ad affrontare il primo step che consiste nella preparazione del piccione farcito. Manuela insieme a Matteo, Simone, Itali, Giovanna e Denise si salvano. Per gli altri invece il Pressure continua.

