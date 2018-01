MARIA GIOVANNA ELMI, IL SECONDO MATRIMONIO/ "Mio marito Gabriele Massarutto è una persona speciale"

Maria Giovanna Elmi, ospite de La Vita in Diretta, rivela i dettagli inediti del suo secondo matrimonio con Gabriele Massarutto, avvenuto il 13 dicembre 1993, a 53 anni, a Tarvisio

18 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Maria Giovanna Elmi, a La Vita in diretta, sul secondo matrimonio con Gabriele Massarutto

Maria Giovanna Elmi, l'amatissima 'fatina' della tv, già storica annunciatrice della Rai e naufraga di una delle prime edizioni dell'Isola dei Famosi, intervenendo oggi, a La Vita in diretta, ha parlato a lungo, con la padrona di casa, Francesca Fialdini, del suo secondo marito, Gabriele Massarutto, sposato, ormai ventiquattro anni fa, nella splendida cornice di Tarvisio in provincia di Udine. Dopo essersi sposata giovanissima (a 29 anni) e aver divorziato, la popolare conduttrice non ha mai smesso di credere all'amore anche se, per un lungo periodo, ha preferito dedicarsi esclusivamente alla professione: "Sono stata circa 8 anni da sola. Lavoravo tantissimo. Il lavoro è stato sempre il mio complice, il mio amante (ride, ndb). Noi, annunciatrici, eravamo tutte giovani, molto amate e corteggiate. Sapevo che volendo potevo cambiare idea se avessi trovato una persona all'altezza giusta. Un giorno dopo tanti anni l'ho trovato. Sposarsi avanti con gli anni non è un problema. C'è maggiore consapevolezza e condivisione di interessi, sport, cultura. Il mio secondo matrimonio con Gabriele è arrivato a 53 anni. E' una persona speciale, il nostro amore è nato piano piano, senza alcuna forzatura". Marito e moglie si sono incontrati, per un caso fortuito, al termine di una registrazione di una puntata di Sereno Variabile e, da allora, non si sono più mollati fino a giurarsi eterno amore.

MARIA GIOVANNA ELMI, SECONDO MATRIMONIO: I DETTAGLI DELLE NOZZE CON GABRIELE MASSARUTTO

Maria Giovanna Elmi, nel corso della ultima puntata, de La Vita in diretta, in una lunga intervista, rilasciata a Francesca Fialdini, ha rivelato una serie di dettagli assai suggestivi delle seconde nozze con l'attuale marito Gabriele Massarutto. Il matrimonio con l'imprenditore friulano è stato celebrato il 13 dicembre 1993 a Tarvisio, in provincia di Udine, in una suggestiva cornice, a -20 gradi ed a 1900 metri di altezza. I due coniugi non indossavano i tradizionali abiti da cerimonia ma, vista la glaciale temperatura, hanno preferito vestirsi con tute da sci. Ed ancora, un singolare bouquet, con fiori in grado di resistere al clima gelido della stagione invernale, donati, poi, alle invitate delle due famiglie per buon augurio. Sembra quindi che, dopo tanti turbamenti amorosi, l'ex annunciatrice Rai abbia finalmente trovato una persona speciale da amare per tutta la vita. Nel corso della lunga chiacchierata con la giornalista, all'interno del programma pomeridiano di Rai1, la conduttrice, inoltre, ha ricordato il rapporto speciale con i bambini, maturato grazie alla conduzione de Il Dirigibile, che le hanno affibbiato incollato il delizioso nominativo di 'fatina' che non ha, per nulla, intenzione, di cancelllare dalla memoria degli attuali 40enni che sono cresciuti con la sua tv: "Ci tengo tantissimo. Me l'hanno dato i bambini. Per loro era una magia. E me lo voglio tenere".

