MARIANNA CALDERARO/ I complimenti della Klugmann per il suo ‘Arancino a sorpresa’ (Masterchef Italia 7)

Marianna Calderaro e il suo Arancino a sorpresa presentato nella Mistery Box. Il piatto è stato tirato fuori da una lasagna. I complimenti della chef Antonia Klugmann.

18 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Marianna Calderaro, concorrente Masterchef

Nella scorsa e quarta puntata di Masterchef Italia 7, Marianna Calderaro, come nelle precedenti puntate ha cercato di fare sempre del suo meglio in ciascuna prova a lei sottoposta. Si inizia quindi con la Mistery Box che vede i diciotto cuochi amatoriali scoprire il contenuto della prova. Tema centrale della prova è il riciclo, infatti i protagonisti sono gli avanzi lasciati su di una tavola imbandita in studio. I concorrenti dovranno cercare di creare da questi avanzi, nuovi piatti donandogli una nuova e migliore vita. Marianna finisce tra i migliori. La quarantenne impiegata di Bari riesce a tirare fuori da una lasagna un Arancino. Il suo piatto chiamato per l’appunto Arancino a sorpresa ha al suo interno proprio il ripieno della lasagna.

Grandi complimenti per lei, la stessa chef Antonia Klugmann le rivolge molti apprezzamenti. Tuttavia a vincere la prova sarà Kateryna con le sue Praline al caramello che ricevono invece i complimenti dallo chef Cannavacciuolo che si sbilancia immaginando che quel piatto l’abbia fatto un pasticcere.

Si passa quindi all’Invention Test. Proprio a Marianna insieme a Simone e a Giovanna viene chiesto di abbandonare il proprio posto. I concorrenti sono increduli. Lo stupore però dura solo un attimo in quanto fanno il loro ingresso in studio tre concorrenti che erano stati scartati durante i casting. Per loro la prima fila, posto prima assegnato appunto a Marianna, Giovanna e Simone.

MARIANNA CALDERARO, ALL’INVENTION TEST LA ‘RICOTTA ALLA POVERELLA’

Prima dell’Invention Test a Michele, Matteo e Lenka viene data la possibilità di rientrare nel programma cucinando in poco tempo il loro migliore piatto. Ci sono solo due posti che vengono quindi assegnati a Michele e a Matteo. Inizia quindi l’lnvention Test. Si tratta di preparare un piatto che risulti cotto, crudo, leggero e che abbia quella giusta dose di croccantezza. Una prova originale e allo stesso tempo difficile che Marianna riesce a superare in maniera brillante. Il piatto da lei preparato è la Ricotta alla poverella, a base di ricotta, zucchine, pomodori, cipolla bianca, limone e arancia. Eri, tra i peggiori insieme ad Antonino e Francesco, deve lasciare la cucina di Masterchef. Al via ora la prova in esterna.

Ci si sposta a Milano, in via Paolo Sarpi. Alberto, vincitore dell’Invention, ha la possibilità di scegliere la sua squadra. Come capitano della brigata blu sceglie Marianna, Stefano, Kateryna, Francesco, Joayda, Fabrizio, Michele e Davide e il menù da cucinare è a base di risotto allo zafferano, pollo alla cacciatora e panna cotta. Nonostante i problemi con il brodo e una scadente panna cotta, la squadra blu si aggiudica la prova. Per la squadra rossa è tempo invece del Pressure Test.

