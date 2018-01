MERAVIGLIE DI ALBERTO ANGELA/ Pagelle: da Pisa alle Dolomiti le bellezze tra arte e storia (17 gennaio 2018)

Top e flop terza puntata di Meravligie, la trasmissione di Alberto Angela che ci ha portato a scoprire le bellezze di Pisa, Matera e delle Dolomiti, un viaggio anche storico

18 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Alberto Angela (Lapresse)

MERAVIGLIE DI ALBERTO ANGELA, LE BELLEZZE DELLA TERZA PUNTATA

Alberto Angela, con la terza puntata di “Meraviglie, la penisola dei tesori”, ci ha mostrato dei luoghi davvero unici del nostro Paese, apprezzati in tutto il mondo e riconosciuti anche come Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. A cominciare da Pisa, passando per Matera fino ad arrivare alle Dolomiti. Un viaggio non solo nella bellezza dei luoghi, ma anche nella storia. Il conduttore ha infatti ricordato come le montagne del nord-est fossero un tempo fondali marini, con le cime che erano come degli atolli che affioravano fuori dall’acqua. Incredibili a questo proposito le testimonianze dei fossili ritrovati.Le tracce indelebili della storia sono ovviamente presenti anche a Matera, nelle chiese rupestri, per esempio, o nei capolavori dell’arte e dell’architettura di piazza dei Miracoli a Pisa. La prossima settimana la trasmissione di Rai 1 ci porterà a scoprire i Trulli di Alberobello e Castel del Monte, la fortezza voluta da Federico II, oltre alle ville palladiane e alle meraviglie della civiltà etrusca a Cerveteri e Tarquinia. Un altro viaggio quindi nell’arte e nella storia.

PAGELLE: I TOP E I FLOP DELLA PUNTATA

Per quanto attiene la terza puntata delle Meraviglie, possiamo segnalare i momenti top e flop. Tra i primi va senz’altro l’aver portato i telespettatori in cima alle Dolomiti, visto che molti non hanno mai avuto la possibilità di farlo, così come alla scoperta del Palombaro, la cisterna nel cuore di Matera. Pisa è una città piuttosto nota, ma non tutti hanno visto o sono a conoscenza del Giudizio universale di Buonamico Buffamalco. Angela l’ha mostrato e spiegato facendo quindi un bel regalo al pubblico a casa. Annotazione negativa per aver scelto di far interpretare la principessa Sissi a Mary Petruolo, più che altro per il suo accento decisamente poco tedesco, ma più del Lazio. Qualche spettatore ha poi fatto notare che più che le Dolomiti Sissi amasse Corfù, visto che vi aveva fatto costruire un palazzo. C’è a poi chi non è sfuggito che Alberto Angela, sulle Dolomiti, si è trovato in mezzo a un abbondante nevicate, rischiando quasi di trasformarsi in un pupazzo di neve parlante.

