MICHELE SARDO/ La rinascita dopo il ripescaggio? Può essere l'effetto sorpresa... (Masterchef Italia 7)

Michele Sardo è stato ripescato nella scorsa puntata del programma di Sky Uno. Nella sua prima prova esterna, ha avuto la meglio nella squadra dei Blu evitando i Pressure Test.

18 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Michele Sardo a Masterchef Italia 7

Michele Sardo è tra le sorprese della scorsa puntata di Masterchef Italia 7. Infatti, il concorrente triestino assieme al 56enne Matteo Marchetto, è stato clamorosamente ripescato (la prima volta nella storia del cooking show in onda su Sky Uno) dopo che nella puntata del 28 dicembre non era riuscito a convincere i quattro giudici delle proprie capacità culinarie e quindi ad indossare il tanto desiderato grembiule. Una importante chance che Michele ha saputo sfruttare al meglio preparando un piatto a base di pesce che hanno ottenuto ottime recensioni da parte dei giudici. Una volta entrato ufficialmente nel gruppo dei provetti chef di questa settima edizione del talent, Michele Sardo si è dovuto confrontare con un Invention Test per nulla semplice nel quale è stato richiesto ai concorrenti la preparazione di un piatto che presentasse delle caratteristiche non semplici da ottenere: una parte cotta, una parte cruda, una parte croccante e che fosse molto leggero. Il piatto di Michele è stato valutato non tra i migliori ma neppure tra i peggiori.

MICHELE SARDO, PRIMA PROVA IN ESTERNA PER LUI

Avendo superato senza eccessive problematiche l’Invention Test, per Michele si sono aperte le porte della sua prima esperienza in esterna. Per l’occasione i concorrenti si sono ritrovati in via Paolo Sarpi di Milano considerata una sorta di Chinatown milanese. La prova consisteva nel preparare un banchetto per ben 100 commensali di origini cinesi con piatti della tradizione culinaria italiana. Michele è stato inserito nella brigata dei blu capitanata da Alberto e composta da Stefano, Kateryna, Francesco, Joayda , Marianna, Fabrizio e Davide. Il menù della squadra dei Blu ha previsto il riso alla zafferano, un secondo a base di pollo alla cacciatora e come dessert della panna cotta. Michele ha messo tanto impegno in questa gara dando un ottimo contributo alla propria compagine che poi ha avuto la meglio riuscendo così ad evitare un pericoloso confronto nei temuti Pressure Test che invece sono toccati alla squadra dei Rossi.

