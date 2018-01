Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta: prova in esterna in Norvegia (18 gennaio)

Masterchef Italia 7, anticipazioni quinta puntata 18 gennaio: cani e prova in esterna al freddo in Norvegia, sfide sempre più complicate per i concorrenti in gara.

18 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Masterchef Italia 7 - Antonino Cannavacciuolo

Quinto appuntamento con Masterchef Italia 7 quello che andrà in onda oggi, giovedì 18 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno. Il talent show culinario che vede in giuria chef stellati come Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonia Klugmann, è entrato nel vivo e per i concorrenti è finito il tempo dei giochi. I giudici non perdonano nessun errore e per cercare di conquistare la loro fiducia e continuare a sognare la finalissima di Masterchef Italia 7, i cuochi amatoriali devono dimostrare, ogni settimana, fantasia, estro, determinazione e capacità di gestire i vari imprevisti che in cucina non mancano mai. Non sempre, infatti, vince chi sa cucinare meglio. Per poter andare avanti nel talent è anche necessario stupire i giudici che diventano sempre più esigenti. Dopo le eliminazioni di Tiziana, Simonetta (3^ puntata), Eri e Jose (4^ puntata) e il doppio ripescaggio della scorsa puntata, a sfidarsi nella quinta puntata di Masterchef Italia 2018 sono Matteo, Michele, Davide, Joayda, Fabrizio, Antonino, Giovanna, Alberto, Stefano, Francesco, Denise, Manuela, Ludovica, Rocco, Italo, Marianna, Simone, Kateryna. Chi dovrà togliersi per sempre il grembiule dicendo così addio ai suoi sogni di gloria?

ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA: CHI SARÀ ELIMINATO?

Dopo le emozioni della scorsa puntata durante la quale c’è stato il ripescaggio di Matteo e Michele, anche la quinta puntata di Masterchef Italia 7 promette emozioni e colpi di scena. Come da consuetudine, la prima prova sarà quella della Mistery Box che questa sera sarà davvero particolare. I 18 concorrenti in gara, oltre a soddisfare il palato esigente dei giudici, dovranno soddisfare anche quello dei loro amici a quattro zampe. Protagonisti della prova, infatti, saranno i cani. Il vincitore della prova potrà godere di un grande vantaggio nell’Invention Test che vedrà tornare nella cucina di Masterchef Italia 2018 Valerio Braschi, vincitore della scorsa edizione. Davvero elettrizzante, poi, sarà la prova in esterna. I cuochi voleranno in Norvegia dove saranno messi a dura prova non solo dal tasso di difficoltà della prova, ma anche dalla stanchezza e dal freddo del luogo a cui non sono assolutamente abituati. La prova in esterna si svolgerà presso le isole Lofoten. La Norvegia sarà anche la location del Pressure Test. La prova si svolgerà a mezzanotte anche se la cucina dei cuochi amatoriali sarà illuminata dal sole norvegese. Saranno prove davvero dure per i concorrenti che dovranno tirare fuori tutti gli assi che hanno nelle maniche per stupire i giudici e conquistare l’accesso alla prossima puntata.

