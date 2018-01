ORIGINAL SIN/ Su Iris il film con Antonio Banderas e Angelina Jolie (oggi, 18 gennaio 2018)

Original Sin, il film in onda su Iris oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Nel cast: Antonio Banderas, Angelina Jolie e Thomas Jane, alla regia Michael Cristofer. La trama del film nel dettaglio.

18 gennaio 2018 Bruno Zampetti

il film thriller in prima serata su Iris

NEL CAST ANTONIO BANDERAS E ANGELINA JOLIE

Original Sin, il film in onda su Iris oggi, giovedì 18 gennaio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola thriller e drammatica che è stata diretta da Michael Cristofer, regista e sceneggiatore statunitense noto per aver curato la regia del film Gia - Una donna oltre ogni limite. La storia è stata tratta dal romanzo Waltz into Darkness che conobbe già una trasposizione cinematografica nel 1968, con la regia di François Truffaut. Il cast di attori principali di Original Sin, è composto da Antonio Banderas, Angelina Jolie, Thomas Jane, Jack Thompson e Gregory Itzin. Thomas Jane, che nel film veste i panni di Walter Downs/Billy/Mephisto, è un attore americano noto al grande pubblico per i suoi ruoli da protagonista in film come LOL - Pazza del mio migliore amico, Reach Me - La strada del successo, Scott Pilgrim vs. the World e Ombre dal passato. Bonnie Castle è una cittadina americana pronta ad essere giustiziata. Poco prima che la condanna abbia luogo, a Bonnie viene concessa la possibilità di confessarsi. A farlo è un prete giovanissimo, al quale la donna inizia a raccontare cosa è avvenuto prima del suo arresto. ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ORIGINAL SIN, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La protagonista del racconto è Julie (vero nome di Bonnie). Quest'ultima viene scelta come moglie da Luis Vargas, un ricco proprietario di una piantagione di caffè a Cuba. Nonostante il loro matrimonio sia nato per corrispondenza, tra i due nasce un'incredbile passione e Luis finisce per innamorarsi della donna, dandole anche libero accesso a tutti i suoi averi. La donna si rivela però essere un astuta ladra che ha ucciso la vera Julie e che poco dopo è fuggita, portando con se parte del patrimonio di Luis. Quest'ultimo non si da pace ed assolda un investigatore per ritrovare sua moglie di cui, nonostante tutto, è ancora follemente innamorato. I due scappano a Cardenas dove trascorrono alcune settimana in serenità ma, poco dopo Luis viene contattato dall'investigatore (Walter) che lo avvisa della morte della vera Julie. Luis pazzo di amore per Julie aggredisce Walter e nello scontro lo ferisce, credendo di averlo ucciso. Walter, che in realtà è Billy il complice di Julie, è ancora vivo e costringe la donna a derubare ancora una volta il povero Luis. Julie e Luis scappano e pur di riuscire a sopravvivere, la donna insegna a Luis una serie di stratagemmi per barare a poker.

© Riproduzione Riservata.