PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 18 gennaio 2018 : costante crescita per Toro e Gemelli

Oroscopo di Paolo Fox, oggi giovedì 18 gennaio 2018, le previsioni: periodo di crescita per Toro e Gemelli, difficoltà per i Pesci che si devono rimboccare le maniche.

18 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 18 GENNAIO 2018

Ora siamo giunti al momento di analizzare da vicino l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Ora è il momento di dividerlo segno per segno partendo da Toro e Scorpione. Il Toro vive una settimana favorevole perché spinto da Venere, Sole e Mercurio. In questo periodo si è pronti per un cambiamento, proprio i nati sotto questo segno non amano i cambiamenti. Urano nel segno da maggio porterà un cambiamento epocale. La situazione economica però non è ancora florida e servirà un po' di tempo per riuscire a trovare un riscatto. Servirà fare molta attenzione a fare degli investimenti. Venere mette in discussione tutti i rapporti che non sono andati bene per i nati sotto il segno dello Scorpione. Si è preoccupati per persone care che non sono state bene. Si è più attenti con le parole perché in questo momento si sarà un po' meno diplomatici. Servirà fare le cose con calma senza esagerare e rischiare delle complicazioni.

I PESCI SI RIMBOCCANO LE MANI, CHI SCENDE E CHI SALE

Voltiamo totalmente pagina e andiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il Cancro sta cercando di ritrovare una serenità che da un po' di tempo mancava. Ora è il momento di cercare una reazione anche perché lo stress sta regalando qualche complicazione difficile da archiviare rapidamente. Il Capricorno vuole assolutamente andare a fondo delle cose per questo potrebbe trovare delle risposte. E' un momento di pianificazione per cercare di progettare un futuro che sembra ora più facile. L'Acquario cercherà di ritrovare la vitalità che ha perso in queste ultime settimane, ma deve recuperare la voglia d'amare che manca in seguito a una delusione. I Pesci invece si devono rimboccare le mani per riscoprire delle amicizie che nei prossimi mesi potrebbero essere fondamentali. Arriveranno delle gratifiche dalle persone che ci sono attorno in questo momento.

BENE TORO E GEMELLI, TOP E FLOP

Partiamo dai top e i flop per analizzare l'oroscopo di oggi, giovedì 18 gennaio 2018, di Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo come ogni giorno infatti ha tenuto la rubrica Latte e Stelle. La Bilancia vive alcuni fastidi e delle ansie. Alcuni dovranno cambiare lavori perché non si sentono più al sicuro. Si sta iniziando per la prima volta una nuova avventura professionale che porterà a delle risposte non di poco conto. Venere, Sole e Mercurio sono molto positive per quanto riguarda il segno del Toro che sta vivendo un periodo di cambiamento davvero molto interessante e positivo. Settimana interessante anche per quanto riguarda il segno dei Gemelli che riceveranno grazie a Venere davvero tanta forza per il mondo sentimentale. Potrebbe arrivare una svolta e già da dicembre stanno arrivando delle risposte non da poco. E' un momento positivo in cui si devono cogliere tutte le occasioni possibili.

