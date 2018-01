Paola Ferrari / La giornalista sportiva protagonista del viaggio di nozze in Ghana (Le spose di Costantino)

Sarà Paola Ferrari la seconda fra "Le spose di Costantino". La giornalista e conduttrice, per il viaggio di nozze, si recherà in Ghana, dove potrà toccare con mano usi e costumi della...

18 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Paola Ferrari (Facebook)

Per il secondo episodio de "Le spose di Costantino", a convolare a nozze con il conduttore ci sarà Paola Ferrari, che prenderà il posto che nei primo appuntamento fu di Elisabetta Canalis per un'avventura tutta da non perdere. Dopo aver indossato l'abito bianco e aver pronunciato il fatidico sì, la giornalista sportiva volerà assieme al suo sposo in Ghana, dove avrà la possibilità di conoscere usi e costumi del paese africano, con un focus particolare sulle bellezze e sulle contraddizioni della cultura locale. Per conoscere meglio il territorio, i due neo sposini dovranno però calarsi nei panni di tre coppie locali, delle quali assumeranno le identità portando avanti le faccende quotidiane. Gli sposi, per la prima parte delle loro avventure, si ritroveranno a prendere il posto di due coniugi con ben nove figli, ai quali dovranno garantire supporto e sostentamento attraverso le varie attività della zona. Come se la caverà Paola Ferrari a contatto con una realtà lontana dalle comodità quotidiane?

LE PAROLE DI COSTANTINO DELLA GHERARDESCA

Al via questa sera la nuova avventura di Paola Ferrari, la seconda fra "Le spose di Costantino" a partire per un viaggio di nozze fuori dall'ordinario. Le prime news sul secondo appuntamento, in onda oggi nel prime time di Rai Due, anticipano che i neo sposini approderanno in un villaggio di pescatori in una località nel Golfo di Guinea, dove dovranno fare i conti, in particolare, con la triste realtà rappresentata dalla discarica di Acca. Ad anticipare i dettagli sull'avventura di Paola Ferrari in Ghana è stato proprio Costantino della Gherardesca, che raggiunto da Gay.it ha svelato che la sua nuova sposa "fa sembrare i ragazzi della Dark Polo Gang come dei figuranti in un film di Ken Loach". Volto del Tg2 dal 1999 al 2003, Paola Ferrari dà il via al suo percorso nel mondo della tv nel 1977 con "Portobello", debuttando, negli anni '90, nei programmi sportivi "Dribbling" e "La domenica sportiva". Nella stagione 2002-2003 è il volto di "Pole Piosition", fino ad approdare, nel 2006, al programma in prima serata "Ballando con le Stelle". Seguono, negli anni successivi, "Martedì Champions", "Un mercoledì da Campioni" e "Notti mondiali", mentre oggi conduce con successo il programma di Rai Due "90° minuto".

