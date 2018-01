Quinta Colonna/ Anticipazioni: Silvio Berlusconi ospite di Paolo Del Debbio, info streaming (18 gennaio 2018)

Quinta Colonna, la nuova puntata questa sera, giovedì 18 gennaio 2018, su Rete4 condotta come sempre da Paolo Del Debbio, quali gli ospiti in studio? Anticipazioni e streaming.

18 gennaio 2018 Valentina Gambino

Quinta Colonna

Anche questa sera, durante il prime time di Rete4, torna puntuale il nuovo appuntamento con Quinta Colonna, l’approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio. A partire dalle 21.15 circa, il conduttore riaprirà i battenti parlando come sempre dei temi più scottanti del nostro belpaese. Proprio settimana scorsa, ha destato molto scalpore l’intervista con Matteo Salvini. "È importante passare dalle parole ai fatti, ho chiesto a Silvio Berlusconi l'impegno sulla legge Fornero, che va azzerata e cancellata". Questo aveva affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Quinta Colonna. Tra gli impegni "indispensabili" concordati con il presidente di FI, ha voluto aggiungere che c’è anche "quello sull'immigrazione. Non vedo l'ora di vincere le elezioni per riempire gli aerei di queste persone e riportarle da dove sono venute". La trasmissione a cura di Raffaella Regoli, si occuperà di anche altri temi, con ospiti in studio e in collegamento con gli inviati in giro per il nostro Paese, questa sera in diretta dalle piazze di Ormea (Cn), Napoli e Milano. La costante interazione tra politici e gente comune infatti, rappresenta la base del programma.

Quinta Colonna, anticipazioni puntata 18 gennaio: info streaming

Quinta Colonna condotta da Paolo Del Debbio, tornerà puntuale nella prima serata di oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Oltre agli ospiti politici, il giornalista e conduttore avrà modo d’interagire anche con la gente comune, in collegamento dalle piazze in giro dell’Italia con gli inviati. Il presentatore aprirà la nuova puntata con un'intervista a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Al centro della conversazione, i temi caldi dell'agenda politica elettorale, ponendo l’accento sulle alleanze tra i partiti in vista del 4 marzo e gli impegni presi dai singoli esponenti politici. Di seguito, spazio per il fenomeno dell'immigrazione e la sicurezza, con un focus sulle baby gang. La trasmissione potrà essere visionata anche in diretta streaming tramite il portale ufficiale di Mediaset.it oppure scaricando per dispositivi mobili la relativa applicazione per tablet, phablet e smartphone di ultima generazione. Naturalmente, eseguendo gli stessi passaggi potrete anche recuperare la sua replica. Il programma nel corso della serata avrà anche un discreto riscontro social e potrà essere seguito e commentato su Twitter accompagnando i vostri pensieri dal seguente hashtag: #QuintaColonna. L’appuntamento con Paolo Del Debbio e tutti gli approfondimenti della sua interessante trasmissione di politica e attualità, potrà essere visionato stasera, a partire dalle 21.15 circa su Rete4.

© Riproduzione Riservata.