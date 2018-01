ROCCO BUFFONE/ Una sfida-salvezza all’ultimo raviolo (Masterchef Italia 7)

Rocco Buffone ha proposto alla Mistery Box le tagliatelle d’agnello su crema di carciofi. Buona Invention con un secondo a base di pesce ma si salva soltanto ai Pressure Test.

18 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Rocco Buffone a Masterchef Italia 7

Rocco Buffone, 28nne insegnate di chimica di origini calabresi ma da anni trapiantato in provincia di Brescia, è pronto per una nuova emozionante puntata di Masterchef Italia 7. La sua esperienza nel celebre talent culinario continua permettendogli di cullare un sogno che nella scorsa settimana ha decisamente vacillato. Infatti per il giovane Rocco si sono rese necessarie ben due prove nei Pressure Test per convincere i quattro giudici di avere la stoffa necessaria per continuare a frequentare la cucina di Sky Uno. Ma andiamo con ordine. Nella scorsa puntata, Rocco ha ottenuto un discreto riscontro nella Mistery Box presentando un buon primo piatto a base di tagliatelle, carne di agnello e crema di carciofi. Una preparazione non semplice giacché ai concorrenti era stato richiesto di riutilizzare in maniera ottimale alcuni avanzi, un classico della cucina tradizionale italiana. Il piatto ha convinto in parte i giudici.

ROCCO BUFFONE, SALVO IN EXTREMIS GRAZIE AI RAVIOLI CINESI

Nella Invention Test in cui si richiedeva un piatto leggero che presentasse una parte cotta, una cruda, una croccante Rocco ha deciso di ideare per l’occasione un secondo di pesce chiamato Salmoni opposti. Un secondo contraddistinto dal filetto di salmone, panna fresca, patate, basilico, olio, sale e pepe. Anche in questo caso i commenti dei giudici sono stati buoni ma non entusiastici ma tanto è bastato per guadagnarsi il diritto di prendere parte alla tanto attesa prova in esterna. Masterchef si è ritrovata in via Paolo Sarpi a Milano con i concorrenti chiamati ad allestire un banchetto per 100 cinesi incentrato su bontà tipicamente italiane.

Rocco è stato inserito nella brigata di color rosso capitanata da Denise e composta anche da Italo, Matteo, Simone, Giovanna, Manuela, Ludovica e Jose. Il menù dei rossi è stato: spaghetti alla vongole, spezzatino e come dolce un sempre ottimo tiramisù. L’impegno è stato massimo ma i 100 cinesi hanno maggiormente apprezzato il menù dei Blu con Rocco e gli altri componenti dei rossi costretti ai Pressure Test. Per Rocco, in particolare, la salvezza è arrivata nella seconda prova dove è stata prevista la preparazione di quattro tipi di ravioli cinesi.

