ROSA PERROTTA / Dimentica di menzionare Pietro Tartaglione prima della partenza (Isola dei famosi 2018)

Rosa Perrotta è in partenza per l'Isola dei famosi 2018 ma dimentica di menzionare il suo fidanzato Pietro Tartaglione, conosciuto nella scorsa edizione di Uomini e donne.

18 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Rosa Perrotta è uno dei naufraghi in partenza per l'Isola del famosi 2018, il reality show di Canale 5 che esordirà il prossimo 22 gennaio. L'ex tronista di Uomini e donne ha trovato l'amore lo scorso maggio, quando ha deciso di continuare la sua avventura fuori dal programma insieme al corteggiatore Pietro Tartaglione. Da allora, i due innamorati hanno fatto coppia fissa, dando sfogo spesso ai propri sentimenti sui social network. Tutto sembrava andare per il meglio tra loro, anche se una dimenticanza della Perrotta ha fatto storcere il naso a più di qualche fan della coppia, preoccupato che questa relazione possa naufragare durante le riprese del programma. Nella sua presentazione pubblicata sull'ultimo numero di Tv sorrisi e Canzoni, infatti, la tronista ha parlato di tutto ciò che le mancherà durante il trasferimento in Honduras, ma il nome di Pietro Tartaglione sembra essere svanito nel nulla...

Rosa Perrotta sentirà la mancanza di Pietro Tartaglione?

Le dichiarazioni di Rosa Perrotta prima dell'inizio dell'avventura all'Isola dei famosi sono oggetto di preoccupazione per i suoi fan: "Ho accettato di partecipare perché amo sfidare me stessa e voglio conoscere i miei limiti. Non avrò le pinzette, ma porterò una felpa del mio Napoli. Mi mancheranno la parmigiana di mamma, la musica e i libri. Sono molto determinata. Non so pescare ma sarò la regina dei mappazzoni di riso". Nessun cenno, neppure tra le righe, a Pietro Tartaglione e alla loro storia d'amore: solo una svista? O l'improvviso desiderio di privacy? La questione desta più di qualche preoccupazione, tanto che c'è già chi pensa che difficilmente questa relazione nata lo scorso maggio potrà superare la lontananza. Ben diverso è invece il caso di Pietro Tartaglione che, nel suo profilo Instagram, ha riservato parole di affetto e incoraggiamento alla sua fidanzata: "Stessa ora, stesso posto, stesso sogno. Ti aspetto lì. Buon viaggio amore mio".

