SANREMO 2018, DUETTI AL FESTIVAL/ I primi 11 accoppiamenti per la quarta serata: ecco la lista

18 gennaio 2018 Silvana Palazzo

18 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Sanremo 2018, duetti al Festival

Festival di Sanremo, emergono le prime indiscrezioni: sono stati anticipati i duetti per la serata di venerdì 9 febbraio. Skin affiancherà Le Vibrazioni, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli canteranno con Giusy Ferreri, Ornella Vanoni con Alessandro Preziosi, Renzo Rubino con Serena Rossi e Annalisa con Michele Bravi. Ma non è finita qui, perché tra le coppie svelate ci sono anche Luca Barbarossa e Anna Foglietta, Mario Biondi con Ana Carolina Jobim, Giovanni Caccamo e Arisa. Tra gli accoppiamenti per la serata dei duetti anche Red Canzian con Marco Masini, Elio e le Storie Tese con i Neri per Caso e, infine, Ron con Alice. Non sono stati rivelati i nomi degli artisti che invece accompagneranno le esibizioni di Diodato e Roy Paci, Decibel, Enzo Avitabile, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Lo Stato Sociale, Max Gazze, Nina Zilli, Noemi e i The Kolors. Bisognerà pazientare ancora un po', perché verranno rivelati successivamente.

DUETTI FESTIVAL DI SANREMO: COSA CANTERANNO

La lista degli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston nella nuova edizione del Festival di Sanremo si è arricchita con i nomi degli ospiti per la serata duetti, che prende ufficialmente il posto di quella cover. Il direttore artistico Claudio Baglioni ha, infatti, cambiato la serata del venerdì: i cantanti in gara avranno la possibilità di riproporre il loro brano, ma riarrangiandolo con un ospite. Di conseguenza, Le Vibrazioni interpreteranno “Così sbagliato” con Skin, mentre Ornella Vanoni, in gara con Bungaro e Pacifico, si esibirà con l'attore Alessandro preziosi in “Imparare ad amarsi”. Renzo Rubino e Serena Rossi, invece, canteranno “Custodire”, mentre Giusy Ferreri affiancherà Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in “Il segreto del tempo”. Annalisa duetterà con Michele Bravi in “Il mondo prima di te”, invece Luca Barbarossa riproporrà “Passame er sale” con l'attrice Anna Foglietta. All'esordio al Festival di Sanremo, Mario Biondi canterà “Rivederti” con Ana Carolina Jobim, Giovanni Caccamo riporterà Arisa all'Ariston per “Eterno”, mentre Red Canzian duetterà con Marco Masini in “Ognuno ha il suo racconto”. Per “Arrivedorci” Elio e le Storie Tese potranno contare sui Neri per Caso.

