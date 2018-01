SARA AFFI FELLA / Lorenzo Riccardi ancora indeciso? Lei fa la sua contromossa (Uomini e donne)

Sara Affi Fella, tronista di Uomini e donne, prende posizione nei confronti del corteggiatore Lorenzo Riccardi e rifiuta di andare in esterna con lui.

18 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

L'indecisione di Lorenzo Riccardi continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti di questo inizio 2018 per il Trono Classico di Uomini e donne. Il corteggiatore, che a volte assume il ruolo di vero tronista, continua ad uscire sia con Sara Affi Fella che con Nilufar Addati, evitando di dichiararsi per l'una o per l'altra tronista. Ma, secondo quanto riportato dal Vicolo delle News, la pazienza per una di loro potrebbe essere giunta al termine. Sembra infatti che Riccardi abbia preparato una bella sorpresa per Nilufar Addati, raggiungendola a Napoli dove lei le avrebbe persino presentato le sue amiche. Ma chi pensa che il corteggiatore abbia finalmente preso la sua decisione, si sbaglia di grosso. Non ancora soddisfatto per la giornata trascorsa con la bella tronista, Lorenzo ha pensato di comportarsi allo stesso modo anche con Sara Affi Fella anche se questa volta ha trovato pane per i suoi denti.

Sara Affi Fella rifiuta di uscire con Lorenzo Riccardi

A Sara Affi Fella il ruolo di 'corteggiatrice' va stretto, motivo per cui l'ex di Nicola Panico ha deciso di prendere posizione, dando un chiaro segnale a Lorenzo Riccardi. Secondo quanto riportato dalla talpa del Vicolo delle News, infatti, lei non avrebbe assecondato la sorpresa organizzata dal corteggiatore. Ecco le parole della fan del sito: "Ieri sera Lorenzo era in pizzeria sul corso di Secondigliano a Napoli. Ho sentito che raccontava ad una persona che era venuto a fare una sorpresa a Sara ma che lei gli aveva dato buca". Come dargli torto? A quanto pare la pazienza della tronista di Uomini e donne sarebbe giunta al termine e, dopo gli occhi lucidi nell'ultima puntata andata in onda su Canale 5, avrebbe deciso di lanciare a Riccardi un segnale ben più forte. Riuscirà a convincerlo a dichiararsi una volta per tutte? E, soprattutto, sarà davvero lei la sua preferita?

