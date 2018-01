SENZA FRENI/ Su Tv8 il film con Joseph Gordon-Levitt e Michael Shannon (oggi, 18 gennaio 2018)

Senza freni, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Nel cast: Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon e Dania Ramirez, alla regia David Koepp. Il dettaglio della trama.

18 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST JOSEPH GORDON-LEVITT

Il film Senza freni va in onda su Tv8 oggi, giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 21.30. Una pellicola che vanata di un cast davvero stellare con la presenza di attori del calibro di Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez, Jamie Chung, Wolé Parks e Aasif Mandvi mentre la regia è stata curata da David Koepp nel 2012. Quest'ultimo, è un noto regista e sceneggiatore americano che ha diretto film come Ghost Town e Secret Window. La pellicola è stata oggetto di numerose diatribe legali. Joe Quirk, autore del romanzo dal titolo The Ultimate Rush, ha infatti denunciato la produzione di Senza Freni, incolpandola di aver deliberatamente preso spunto dalla sua opera senza alcun diritto. Joseph Gordon-Levitt, che interpreta il personaggio principale Welee, è un volto noto del cinema internazionale. Ha infatti preso parte a film come G.I. Joe - La nascita dei Cobra, Sin City - Una donna per cui uccidere, (500) giorni insieme e Star Wars: Gli ultimi Jedi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SENZA FRENI, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Welee, un giovane ed abile bike messenger (una sorta di pony express su bici) a cui viene affidato un compito alquanto ardito, ovvero consegnare entro un'ora e mezza un pacco in una precisa via di Chinatown. Il ragazzo accetta la missione affidatale da Nima ma non sa di essersi imbattuto in una situazione decisamente pericolosa. Il giovane Welee, inizia infatti ad essere seguito da un poliziotto colluso con la criminalità che intende impossessarsi del pacco che Welee ha il compito di consegnare. Tra i due verrà ad innescarsi un rocambolesco e spettacolare inseguimento per le vie affollate della Grande Mela.

