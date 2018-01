SERENATA PER ROSA FANTI E CARLO CRACCO / Video, Lorenzo Licitra canta alla festa pre-nozze della coppia

Rosa Fanti e Carlo Cracco sono stati sorpresi da amici e parenti per una festa pre-nozze durante la quale si è esibito il vincitore di X Factor 11 Lorenzo Licitra (video).

Il 2018 è l'anno della svolta per Carlo Cracco, sia dal punto di vista professionale che privato. Lo chef stellato ha lasciato il suo posto di giudice di Masterchef Italia, per dedicarsi completamente ai suoi progetti, primo fra tutti il nuovo ristorante Garage Italia, nato dalla collaborazione con Lapo Elkann. Ma le buone notizie per lui non finiscono qui: qualche giorno prima di Natale, infatti, è apparso sull'Albo Pretorio del Comune di Milano l'annuncio del matrimonio di Cracco con la sua storica compagna Rosa Fanti e la corsa alla data delle nozze è subito partita. Secondo alcune voci, diventate sempre più insistenti negli ultimi giorni, la coppia si unirà in matrimonio venerdì 19 gennaio nella stupenda cornice di Palazzo Reale. E a confermare quanto il giorno del fatidico sì sia vicino, è arrivato anche un video pubblicato nel profilo Instagram della futura sposa.

Rosa Fanti e Carlo Cracco allietati dalla voce di Lorenzo Licitra

Rosa Fanti e Carlo Cracco si sono conosciuti nel 2008 ad un evento e da allora, dopo un breve corteggiamento, hanno fatto coppia fissa. Nonostante la differenza d'età di 17 anni, lo chef e la sua compagna sono già genitori di Pietro e Cesare, collaborando anche in ambito lavorativo. Dopo dieci anni di convivenza, la coppia ha deciso di unirsi in matrimonio in una cerimonia ancora top secret. Non c'è invece mistero sui festeggiamenti pre-nozze organizzati a Milano a Garage Italia, il locale diretto proprio da Carlo Cracco. Accolti da amici e parenti per una festa a sorpresa, i due futuri sposi hanno trascorso una splendida serata sulle note di un ospite d'eccezione ovvero Lorenzo Licitra, fresco vincitore di X Factor 11. Tanti gli ospiti vip dell'evento tra i quali Barbara d'Urso e Camila Raznovich (clicca qui per vedere il video pubblicato su Instagram da Rosa Fanti).

