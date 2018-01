SILVIO BERLUSCONI/ "Le gare con Confalonieri a chi faceva pipì più lontano"

Berlusconi ospite a Quinta Colonna: "Le gare con Confalonieri a chi faceva pipì più lontano", l'ex premier ricorda un singolare episodio dei tempi da studente

18 gennaio 2018 Fabio Belli

Berlusconi e le gare di pipì con Confalonieri

Silvio Berlusconi è stato ospite di “Quinta Colonna” e ha rivelato un particolare abbastanza singolare della sua gioventù. In vena di ricordi, l’ex Premier ha raccontato il periodo in cui aveva frequentato l’istituto salesiano, un esperienza durata otto anni in compagnia di quello che poi sarà il suo braccio destro nella sua lunga avventura imprenditoriale, ovvero Fedele Confalonieri. E Berlusconi ha ricordato quando, proprio assieme a “Fidel”, si ritrovò in una festa di ex alunni dell’istituto e decisero di concedersi una breve passeggiata sul viale delle rimembranze. Hanno anche fatto visita alla chiesa in cui entrambi suonavano l’organo ai tempi da studenti, con Berlusconi che ha raccontato come Confalonieri si produsse anche in un improvvisato concerto della durata di circa dieci minuti, eseguendo i brani che ancora ricordava a memoria.

LA VITTORIA DI CONFALONIERI

Il lato più divertente e inaspettato dell’intervista di Berlusconi a “Quinta Colonna” arriva però poco dopo. Innanzitutto, un rapido passaggio in sagrestia dove i due assaggiarono anche le ostie, poi passando davanti la scuola ed entrando nel grande giardino, ricordarono quando ai tempi si producevano in gare a chi... faceva pipì più lontano. Una pratica che da ragazzi poteva essere una consuetudine, ma Berlusconi e Confalonieri decisero di mettere in pratica un revival proprio quella sera. E qui Berlusconi strappa una risata al pubblico, raccontando quella che sembra ad ogni modo una barzelletta riadattata: “Confalonieri si è ricordato di quando venivamo nel giardino della scuola a fare la gara a chi faceva la pipì più lontano, e mi ha detto: Perché non la facciamo ancora?’. Allora ci siamo messi a far pipì. `Me la sono fatta sulle scarpe´, ha detto poi lui. `Allora hai vinto tu´, ho risposto”

© Riproduzione Riservata.