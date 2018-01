SIMONA VENTURA/ Temptation Island Vip o Mondiali di calcio su Canale 5 nel suo futuro?

Simona Ventura a Mediaset per la conduzione di Temptation Island Vip o i Mondiali di calcio su Canale 5? O il ritorno in Rai per volere del suo agente Lele Mora?

18 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Simona Ventura tra Mediaset e Rai

Simona Ventura potrebbe tornare presto in televisione: il settimanale Oggi, in questa settimana, ipotizza che la conduttrice possa ritrovare un ruolo da primadonna sul piccolo schermo sulla rete ammiraglia Mediaset. Nella rubrica, curata da Alberto Dandolo, sul magazine diretto da Umberto Brindani, tiene ancora banco l'ipotesi di una conduzione della versione vip di Temptation Island, campione d'ascolti, che Maria De Filippi le affiderebbe volentieri dopo il sodalizio artistico maturato nelle due edizioni di Selfie - Le cose cambiano. Si legge, infatti, che la Mona nazionale "potrebbe condurre l’edizione vip di Temptation Island ma è ancora più probabile il suo coinvolgimento nell’operazione Mondiali di calcio a Canale 5. Difficile che possa spuntarla invece per la guida del Grande Fratello". Al momento, è ancora aperto il ballottaggio a due tra Belen Rodriguez e la protagonista de Le tre rose di Eva, Anna Safroncik. Per la Ventura, in caso di conferma, sarebbe un'opportunità davvero straordinaria per cimentarsi in un genere in cui, già, in passato, ha mostrato, di sentirsi a suo agio, il reality con personaggi famosi. Nel 2016, la Ventura è stata concorrente dell'Isola e, solo qualche mese fa, ha dovuto rinunciare a Surviving Africa (che, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato inizialmente affidato a Raz Degan), dopo la cancellazione da parte dei vertici di Cologno Monzese.

SIMONA VENTURA TORNA IN RAI?

Simona Ventura potrebbe sbarcare in Rai? E' questa l'altra ipotesi lanciata da Alberto Dandolo nella sua rubrica curata all'interno del settimanale Oggi. Non avendo ancora ricevuto proposte concrete ed interessanti da parte dei vertici Mediaset, la conduttrice starebbe pensando di tornare nuovamente in Rai: "Il suo agente Lele Mora in questa fase di stallo avrebbe deciso però di proporla ai vertici Rai. Per quale progetto? Ah, saperlo". L'amatissima presentatrice manca dalla tv di Stato, con un proprio programma, dal 2007. Dopo la non felice esperienza di Colpo di Genio su Rai 1, Super Simo decise di sbarcare su Sky per occupare una delle sedie di giudice di X Factor. Poi, l'avventura sfortunata ad Agon Channel ed il tentativo di riaffacciarsi in tv con una serie di incursioni sulle reti generaliste tra cui le due edizioni di Miss Italia su La7. Tre anni fa, Milly Carlucci la volle fortemente a Notti sul ghiaccio facendole ricoprire il ruolo di giurata. Per Mamma Rai, la Ventura ha condotto, in passato, una serie di programmi di successo come L'Isola dei Famosi, Quelli che il calcio, La Domenica Sportiva. In diverse interviste, Simona non ha mai nascosto di essere osteggiata dalla classe dirigente per non aver mai rivelato pubblicamente la propria fede politica. E' stata una delle poche donne, nella storia della televisione italiana, a calcare, quasi in solitaria, il palco del Festival di Sanremo.

