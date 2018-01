SIMONE SCIPIONI / Riparte da un ottimo Pressure Test (Masterchef Italia 7)

Simone Scipioni dopo aver perso l’esterna di Milano assieme al resto della squadra dei Rossi, si è dimostrato straordinario ai Pressure nella preparazione del piccione imbottito.

18 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Simone Scipioni a Masterchef 7

Il 20enne Simone Scipioni sta per accendere nuovamente i fornelli nella odierna puntata di Masterchef Italia 7 dopo essere stato protagonista in quella della scorsa settimana. Come sempre Simone ha presentato dei piatti interessanti dai quali sono emerse capacità tecniche ma anche gusto nel saper abbinare gli ingredienti. In una Mistery Box in cui si richiedeva di riutilizzare alcuni avanzi del giorno prima, Simone ha deciso di presentare ai giudici un primo piatto piuttosto gustoso: strangozzi con pomodorini e basilico. Un piatto nel quale sono stati utilizzati pane raffermo, pane grattugiato, una zucchina, basilico e pomodorini. Il responso del giudici è stato comunque buono nonostante non sia stato inserito nei tre migliori di prova. Nell’Invention Test che ha aveva come tematica la preparazione di un piatto leggero al tempo stesso caratterizzato da una parte cotta, una cruda e una croccante, Simone ha preparato un’orata mantecata con confettura di pomodorini. Anche in questo caso il suo piatto è stato valutato né tra i migliori e né tra i peggiori.

SIMONE SCIPIONI, MALE L’ESTERNA MA OTTIMO NEI PRESSURE TEST DI MASTERCHEF ITALIA 7

Grazie ad una buona Invention Test, Simone Scipioni si è guadagnato sul campo il diritto di prendere parte alla prova in esterna che per l’occasione ha permesso ai concorrenti di giungere nella Chinatown di Milano. Come di consueto è stato richiesto dai giudici la preparazione di un pranzo per un numero elevato di commensali (100 cinesi) con piatti della tradizione italiana. Simone è stato scelto dal capitano della squadra dei Rossi, Denise, per comporre una brigata che ha visto la presenza anche di Italo, Matteo, Giovanna, Manuela, Ludovica, Rocco e Jose. I rossi ed in particolare Simone, ce l’hanno messa tutta ma il loro menù è stato valutato dai 100 cinesi, leggermente inferiore a quello dei blu. Questo ha costretto Simone e gli altri blu nel confrontarsi ai Pressure Test per rimanere nel programma di casa Sky che per l’occasione è stato congeniato in due prove. Tuttavia, Simone dimostrandosi particolarmente abile nella preparazione del piccione ripieno ha ottenuto il pass già nella prima prova.

