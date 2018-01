STRISCIA LA NOTIZIA/ Nuovo appuntamento con Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Questa sera, giovedì 18 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In studio anche le veline Shaila e Mikaela.

Questa sera, giovedì 18 gennaio 2018, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Ieri sera, mercoledì 17 gennaio, Striscia ha registrato una media di 5.346.000 spettatori con uno share del 19.7%. Un buon risultato che però non ha permesso al programma di Canal5 di imporsi nell’access prime time. Ad avere la meglio è stato “ I Soliti Ignoti – Il Ritorno”, in onda su Rai 1, che ha ottenuto 5.429.000 spettatori con il 20.1% di share. Stasera nello studio di Canale 5, oltre alla coppia di conduttori, ritroveremo anche le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabibbo durante la sigla finale.

IL SERVIZIO DI LUCA ABETE

Ieri sera Striscia la notizia ha mandato in onda il servizio di Luca Abete. L’inviato si è recato nel centro di Napoli in un’area inizialmente destinata a ospitare un parco. Dopo lo sgombero di una baraccopoli, l’area è stata prima trasformata in una discarica di materiali altamente infiammabili (Abete aveva dedicato un servizio sull’incendio divampato nell’area il 20 ottobre 2014) e, da più di un anno, in una zona frequentata da tossicodipendenti e spacciatori. Striscia aveva dedicato un servizio alla situazione lo scorso 10 marzo 2017, da allora le cose sono ulteriormente peggiorare. L’amministrazione comunale ha infatti innalzato una palizzata, un alto muro di legno, che consente a pusher e drogati di operare senza essere visti. Nel servizio Luca Abete ha mostrato quello che ogni giorno avviene al di là della palizzata.

