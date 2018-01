SUITE FRANCESE/ Su Rai Movie il film con Michelle Williams (oggi, 18 gennaio 2018)

Suite Francese, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Nel cast: Michelle Williams, Matthias Schoenae e Margot Robbie, alla regia Saul Dibb. Il dettaglio della trama.

18 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MICHELLE WILLIAMS

Suite Francese, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 18 gennaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica e sentimentale che è ispirata, in parte, all'opera romanzata da Irène Némirovsky ed è stata diretta nel 2014 da Saul Dibb, regista inglese che ha curato la regia di film come La duchessa e Bullet Boy. L'attrice protagonista, che interpreta il personaggio di Lucille Angelier, è Michelle Williams, attrice statunitense nota principalmente per il ruolo di Jen nel famoso teen drama Dawson's creek. Dal 2006 in poi la sua carriera cinematografica è decollata grazie alle sue straordinarie interpretazioni in pellicole come I segreti di Brokeback Mountain, Marylin e Blue Valentine. Nel 2017 ha preso parte alle riprese di Wonderstruck, The Greatest Showman e Tutti i soldi del mondo (uscito nelle sale cinematografiche italiane nel gennaio del 2018). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SUITE FRANCESE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La giovane Lucille Angelier è una giovane donna francese che vive un'esistenza triste e priva d'amore. Lucille è, infatti, sposata con un uomo che non ama. Quest'ultimo, è impegnato al fronte durante il secondo conflitto mondiale, mentre la sua giovane moglie vive con sua madre, donna irascibile e autoritaria. Lucille,incatenata in una vita che non l'appartiene, riesce a trovare una flebile consolazione solo grazie alla passione per il pianoforte. Tutto cambia quando il piccolo paesino in cui le due donne vivono, viene preso d'assalto dai nazisti. Il cuore di Lucille, inizia inesorabilmente a battere per il colonnello Bruno von Falk che ricambia fin da subito i sentimenti della giovane. Il loro amore sarà però osteggiato dalle vicende storiche tristemente note. Nel finale i due tenteranno in vano di fuggire verso Parigi, consapevoli di non poter vivere a pieno i loro sentimenti.

© Riproduzione Riservata.