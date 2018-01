Sanremo 2018 / Ermal Meta e Fabrizio Moro verso la vittoria? Morgan non ci sta!

Sanremo 2018, anticipazioni e news: Ermal Meta e Fabrizio Moro sono i Big papabili per la vittoria finale, ecco le dure parole di Morgan e la signorile replica di Meta.

18 gennaio 2018 Valentina Gambino

Sanremo 2018

Ermal Meta e Fabrizio Moro sono i papabili vincitori del Festival di Sanremo 2018. La kermesse musicale più amata dagli italiani, tornerà in pista con la sua 68esima edizione il prossimo 6 febbraio. Nell'attesa dell'esordio, si parla già di un primo posto per loro che, in maniera del tutto inedita hanno deciso di collaborare per la prima volta, creando un brano molto interessante e decisamente attuale. Il suo titolo? "Non mi avete fatto niente". Di che parla la canzone? Racconta degli attenti e la paura che si vive in questo periodo per cose atroci di questo tipo. "Non siamo una strana coppia", affermano loro in coro e, pensandoci bene hanno molte cose in comune. Dei Festival di Sanremo alle spalle, con risultati tutt'altro che sconfortanti. Ermal con "Vietato morire" ha commosso l'Ariston portandosi a casa un meritatissimo terzo posto. Fabrizio invece, con "Pensa" nel 2007 ha vinto le Nuove Proposte ed anche tutte le altre volte, le sue canzoni hanno avuto piazzamenti degni di nota. Entrambi poi, sono stati arruolati da Maria De Filippi per Amici. Moro come professore di canto mentre Meta invece, come giudice del passato serale. Il brano dei due è nato dopo l'attentato terrorista al concerto di Ariana Grande a Manchester: "Pochi giorni dopo dovevo suonare al PalaEur di Roma. Ho iniziato a ricevere email e messaggi in cui mi chiedevano se lo show ci sarebbe stato ugualmente. C’è stato un minuto di silenzio, ho sentito un’energia più intensa salire dalla platea, vedevo tanti abbracci", afferma Moro al Corriere della Sera e prosegue Ermal: "Quando si ha paura, o freddo, ci si abbraccia. La musica ha un ruolo di aggregazione e sveglia le coscienze più di un discorso politico. Porta la gente a stare insieme".

Morgan si scaglia contro Ermal, botta e risposta social

Nel frattempo, il loro inedito incontro d’arte pare non essere piaciuto a Marco Castoldi in arte Morgan. L’ex Bluvertigo, dopo le recenti polemiche con la ex compagna Asia Argento, continua ad infiammare i social con le sue particolari esternazioni che, nella maggior parte dei casi, fanno rimanere tutti di stucco. Anche lui aveva presentato un brano per Sanremo 2018 ma è stato scartato. Ospite di Red Ronnie, il musicista di Monza ha attaccato Ermal Meta in coppia al Festival con Moro. Chiacchierando durante ‘Barone Rosso’, format che Ronnie trasmette sulla sua Roxy Bar TV, ha parlato anche del Festival di Sanremo e della coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due sono i favoriti per la vittoria, e Morgan ha avuto modo di commentare: “Cioè il Sanremo di Baglioni lo vince Fabrizio Moro, che poi sta con Ermal Merdal. Cioè Meta, come Metadone”. Pronta la replica di Ermal su Twitter: “Caro @InArteMorgan anni fa in un’intervista dicesti “Se non amo l’uomo, non amo l’artista”. Spero che tu sia orgoglioso dell’uomo che sei. Io di me lo sono anche se tu mi definisci Merdal o Metadone. Io però non capisco perché non sono esperto in nessuna delle due cose”. “Brillante replica quella di @MetaErmal devo dire. Non capisco come faccia però a non intendersi di m***a visto che è un essere umano e in quanto tale la gestisce quotidianamente. Inoltre andrà a #Sanremo con @FabrizioMoroOff”, ha risposto ancora Morgan. A mettere un punto alla questione (solo momentaneamente), ci ha pensato Meta in maniera estremamente signorile: “Che tristezza Marco. Il primo viaggio che ho fatto appena ho preso la patente era per venire ad un tuo concerto. Che amarezza. Basta con queste cazzate, non sperperare il tuo immenso patrimonio musicale. Pubblica un disco e lasciaci tutti senza parole. Io almeno ti aspetto ancora”. L'ultima replica è quella di Morgan, chiedendo scusa (a suo modo) ma forse, non basta più.

