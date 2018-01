Sossio Aruta/ Uomini e Donne: il cavaliere del trono over “scaricato” da Ida

Il cavaliere Sossio Aruta sarà uno dei protagonisti della puntata di oggi, giovedì 18 gennaio, del trono over di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi.

18 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Tutto pronto per la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne che andrà onda nel primo pomeriggio di Canale 5. Tra i protagonisti dell’appuntamento di oggi c’è Sossio Aruta, l’ex calciatore ormai volto noto della trasmissione di Maria De Filippi. Sossio si accomoda al centro dello studio con Ida e Riccardo. Sossio è convinto che Riccardo sia in uno stadio più avanzato con la dama, la quale sostiene che Riccardo non sia realmente interessato a lei. Inoltre Ida sospetta che Sossio abbia qualcuna fuori, visto che spesso non le risponde al telefono, ma ha dei dubbi anche su Riccardo. Graziano invita la dama a scegliere tra i due cavalieri, mentre Tina è certa che Ida sia più interessata a Sossio. Al termine della discussione Ida decide di proseguire la conoscenza con entrambi i cavalieri, ma Maria De Filippi la mette alle strette: la dama decide di non rinunciare a Riccardo e mette da parte Sossio. Il cavaliere accetta la decisione della dama anche se crede di essere stato preso in giro.

ULTIMA REGISTRAZIONE

Nella puntata del trono over registrata ieri, mercoledì 17 novembre, Ida ha rivelaro di non aver più sentito Sossio. Il cavaliere è però uscito con Valentina, l’anno scorso lui si era proposto ma lei gli aveva detto picche. Sossio però ha fatto anche colazione con Donatella. Valentina era al corrente della conoscenza tra Sossio e Donatella, ma le cose si sono complicate per il cavaliere quando Ida ha rivelato di una mezza promessa di Sossio di andarla a trovare a Brescia. Dopo la rivelazione Valentina ha definito il cavaliere “inaffidabile” e ha deciso di interrompere la frequentazione con lui. Anche Donatella ha fatto lo stesso. Per Sossio sono arrivate due signore, Melania e Simona. Sossio ha ballato un lento con Melania e ha congedato Simona.

