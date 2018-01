Stefano De Martino / Prima dell’Isola dei Famosi 2018: “Belen non mi ha strappato dalle braccia di Emma”

Stefano De Martino verso l'Isola dei Famosi 2018: ecco le dichiarazioni dello showman campano a pochissimi giorni dalla partenza verso l'Honduras e l'esordio in prima serata.

18 gennaio 2018 Valentina Gambino

Stefano De Martino è prontissimo per sbarcare sull'Isola dei Famosi 2018. Non come concorrente (anche se gliel'avevano proposto anni fa) ma come inviato ufficiale dall'Honduras, per gestire le dinamiche del cast che prenderà il via questo lunedì sera (22 gennaio), con la sua prima puntata. Alessia Marcuzzi, intervistata tra le pagine del settimanale Chi, ha raccontato perché ha voluto scegliere il ballerino campano per questa nuova esperienza TV: “Ho voluto subito Stefano De Martino - esordisce la conduttrice - Perché è amato dalle donne, è bello, è sexy, è un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti. L’ho anche sfidato sui social a fare alcuni esercizi fisici come “il ponte” e “il ragno”, mentre nello spot dell’Isola sono andata sul suo campo, quello del ballo, sulle orme di La La Land. Mi è piaciuto, si è messo al servizio del programma”. De Martino invece, ha rivelato che tre anni fa gli avevano chiesto di partecipare. Lui era da poco diventato padre di Santiago e quindi - per questo motivo - ha rifiutato.

Stefano De Martino parla di Emma e Belen

Nonostante il rifiuto per L'Isola, De Martino racconta di aver sostenuto un colloquio con la produzione del programma e anche in quel caso, si era palesata la possibilità di farlo partire come inviato: "Ma non sarei stato pronto, mentre oggi, grazie anche alla conduzione del day-time di Amici, mi sento più sicuro. Alessia mi ha travolto con il suo entusiasmo, con la sua capacità di buttarsi in un progetto come se fosse la prima volta anche per lei", ha confessato. Poi si parla anche delle sue storiche ex, da Emma Marrone a Belen Rodriguez che ha perfino sposato. “Sono riuscito a non passare per il cattivo perché siamo in una società maschilista, sembrava che una donna mi avesse strappato dalle braccia dell’altra quando, in realtà, non ero stato costretto a fare nulla, ho scelto io. So di aver creato dispiaceri, e ne ho creati parecchi, ma mai con intenzioni cattive. Credo di aver lasciato brutti ricordi, ma anche qualcosa di buono”, racconta. Oggi però, i rapporti con Belen sono ottimi e si vogliono bene: "Siamo due persone che si sono fatte il regalo più bello, quello di diventare genitori".

