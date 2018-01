TERENCE HILL/ “Felice di questa nuova stagione, non mi ha stancato” (Don Matteo 11)

In tv lo vediamo nel ruolo di Don Matteo ma presto Terence Hill sarà anche al cinema con una nuova pellicola on the road. Nel frattempo, è uscito un videogioco dedicato a lui e Spencer

18 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Terence Hill foto

Terence Hill è sicuramente uno degli attori più amati del palinsesto televisivo italiano. Il suo Don Matteo riesce a catturare sempre milioni di telespettatori e per l’attore è un vero e proprio onore quello di entrare nelle case di milioni di italiani. Nonostante il clamoroso successo che lo ha consacrato, oltre che stella del cinema, anche idolo del pubblico televisivo, Terence Hill è ancora un uomo semplice e di poche parole, sempre pronto a spendersi per gli altri. Terence Hill sta vivendo un periodo veramente d’oro e fortunato della sua carriera. Infatti, dopo aver fatto il boom col ritorno del sacerdote più amato dagli Italiani, a Pasqua l’attore si appresta a sbarcare anche al cinema nella pellicola Me ne vado per un po’. Dopo la bicicletta di don Matteo, stavolta Terence Hill è in sella ad una moto in questo film on the road girato tra l’Italia, la Spagna e l’Almeria. Il suo personaggio nel film si chiama Thomas e va alla ricerca di se stesso che lungo il percorso incontra una giovane donna che lo farà ricredere sulla sua ricerca della solitudine.

“FELICE DELLA NUOVA STAGIONE DI DON MATTEO”

Terence Hill è protagonista di nuove 13 puntate della fiction di punta di Rai Uno Don Matteo e l’attore ha dichiarato recentemente all’Ansa come ogni volta che parla col produttore Luca Bernabei di una nuova stagione, questa debba superare il climax della precedente. “Felice di questa nuova stagione, non mi ha stancato” sono state le sue parole. Secondo Terence Hill, questa è la migliore serie in assoluto e ha detto che quando ha dovuto scegliere tra Don Matteo e Un passo dal cielo ha optato per il curato proprio per questo motivo. Secondo Terence Hill, don Matteo è un personaggio di cui in fondo non conosciamo il passato, “un eroe positivo, modernizzato, calmo, mai sopra le righe o irriverente. Mi ha sempre messo a mio agio. Su di lui si possono scrivere storie all'infinito". Terence Hill ha ammesso di aver legato molto con Nino Frassica in questi anni, uomo rispettoso e mai irriverente. Con l’attore basta solo uno sguardo e si intendono subito e per Hill la vera amicizia è anche questo.

TERENCE HILL, IL VIDEOGIOCO DEDICATO A LUI E SPENCER

Terence Hill è sicuramente uno degli attori più amati d’Italia ma per decenni molti lo hanno apprezzato in coppia con un altro idolo del nostro cinema e cioè Bud Spencer. Con i loro film, i due sono riusciti a entrare nel cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo e sono tante le pellicole di successo che li hanno visti protagonisti come Lo Chiamavano Trinità, Continuavano a chiamarlo Trinità. Ebbene, proprio per celebrare una delle coppie più amate del nostro cinema, il Trinity Team ha deciso di dare vita al videogioco Bud Spencer & Terence Hill: slaps and beans che è una perfetta trasposizione dei film del celebre duo. Il team ha messo molta passione nella realizzazione di questo progetto e sono tanti gli omaggi e le citazioni che fanno in modo di far rivivere la carriera dei celebri attori. I dialoghi, stando a chi ha potuto visionare il videogioco in anteprima, sono perfettamente in linea con i film così come la colonna sonora. Insomma, un modo veramente divertente di far conoscere questi due big del nostro cinema anche alle nuove generazioni, sempre più immerse nel mondo virtuale.

