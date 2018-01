THE ORVILLE/ Anticipazioni del 18 gennaio 2018: Ed e Kelly prigionieri di un collezionista

The Orville, anticipazioni del 18 gennaio 2018, in prima tv assoluta su Fox. Ed e Kelly sono costretti ad un confronto romantico. Bortus cova il suo primo uovo.

The Orville, in prima Tv assoluta su Fox

THE ORVILLE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata della Fox di oggi, giovedì 18 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di The Orville, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Comandante di emergenza". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il Capitano Ed Mercer (Seth MacFarlane) rientra in casa prima del tempo per fare una sorpresa alla moglie Kelly Grayson (Adrianne Palicki), ma scopre che la sta tradendo con un membro della specie aliena. Decide così di lasciarla e cambiare vita. Un anno più tardi, il consiglio assegna ad Ed il comando di una nave ed una missione particolare, con l'ordine di istituire una squadra che risponderà totalmente a lui. Scopre tuttavia che il consiglio ha imposto la presenza di Kelly a bordo della nave e Ed decide di abbandonare il progetto. Visto che non si può tirare indietro in visione di una carriera migliore, decide di affrontare l'ex moglie. Il loro confronto però non è dei più positivi ed all'ennesima richiesta di spiegazioni da parte del Capitano, Kelly si ripromette di chiedere un trasferimento non appena ci sarà un altro Primo Ufficiale libero pronto a prendere il suo posto. In seguito, il Tenente Malloy (Scott Grimes) accoglie Kelly a nome del resto dell'equipaggio, ma la tensione in plancia è palpabile. Come prima missione, Aronov (Brian George) richiede a Ed di portare dei rifornimenti al loro pianeta, ma scopre poco dopo che il dottore gli ha mentito. Aronov rivela infatti che i Krill hanno preso d'assalto il loro pianeta e che ha bisogno di protezione. Rivela infatti che gli scienziati sono riusciti a manipolare il campo quantico e di conseguenza anche il tempo. Per questo i Krill potrebbero attaccarli per sottrarre loro la tecnologia e sfruttarla come arma. Ed cerca quindi di informare l'Unione grazie ad un messaggio cifrato, ma viene preso di mira da uno degli scienziati, che punta l'arma contro la squadra. Derek (Sean Cook) rivela infatti di essere un traditore e poco dopo uccide uno dei suoi colleghi, avviando un processo di invecchiamento immediato. Un istante dopo, LaMarr (J. Lee) avvisa il Capitano dell'arrivo di due navette Krill sulla Terra e dietro le minacce di Derek è costretto a mentire sull'evento. grazie al diversivo, riescono a mettere fuori combattimento Derek, ma vengono invasi dai Krill. La squadra è quindi costretta ad avviare una sparatoria con il team guidato dal Capitano Krill (Joel Swetow), che riesce per un momento a mettere le mani sul dispositivo del tempo. La minaccia viene però sventata dall'intervento di Kelly e la squadra può ritornare a casa. Ore dopo, Kelly ringrazia l'Ammiraglio Halsey (Victor Garber) per il favore che le ha fatto in segreto, svelando di essere stata lei a premere perchè il Consiglio gli affidasse il comando della nave.

ANTICIPAZIONI DEL 18 GENNAIO 2018, EPISODIO 2 "COMANDANTE DI EMERGENZA"

Nel nuovo episodio, Calivon riesce ad imprigionare Ed e Kelly in una riproduzione fedele della loro ex casa e li sfrutta in un'esposione come se fossero animali dello zoo. In loro compagnia ci sono altri membri di specie diverse, considerati degli esemplari delle rispettive razze. Alara viene lasciata quindi al comando di Orville in assenza del Capitano, visto che Bortus ha deposto un uovo e deve pensare all'incubazione. Alara però dimostra di non avere grande fiducia in se stessa, ma grazie al mentore di Claire riesce ad ottenere maggiore sicurezza. Intanto, Ed e Kelly si chiedono se avrebbero potuto far funzionare il loro matrimonio agendo in modo diverso, ma in seguito concluderanno di non essere mai stati adatti ad una relazione romantica a lungo termine. Dopo aver rifiutato l'ordine di Tucker, Alara salva il Capitano ed il Primo ufficiale, assieme ad un bambino alieno. Ed propone quindi la sottoposta per una medaglia d'onore e si impegna per impedire che venga accusata di subordinazione. Nel frattempo, Bortus dà alla luce la sua prole e scopre che si tratta di una femmina, un evento raro per la specie femminile di Moclan.

